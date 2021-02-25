Из-за наводнений: популярные туристические локации планеты могут исчезнуть к концу века
В мире есть такие туристические места, которые считаются культовыми. Ежегодно миллионы туристов посещают их, но ничто не вечно. Под влиянием природных стихий некоторые из них могут вскоре исчезнуть.
Источник:Euronews
Об этом говорится в новом докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата.
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К 2050 году в результате изменений климата на планете Земля могут ежегодно происходить наводнения, а к 2100 году уровень моря может подняться на 25%.
Фиджи, Палау, Сейшельские острова и Мальдивы – наиболее уязвимые из-за их низко расположенного ландшафта. Поэтому они могут быть полностью уничтожены из-за подъема уровня воды.
Амстердам, Лондон, Стамбул, Дубай, Бангкок, Токио, Кейптаун, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро и другие города могут пострадать от экстремальных паводков.
Как отмечается в сообщении, повышение уровня моря на один метр может показаться незначительным, но на самом деле будет иметь разрушительные последствия как для людей, так и для экономики.
Издание Euronews изобразило, как будут выглядеть те или иные туристические локации в 2100 году по сравнению с 2021-м.
Венеция
По прогнозам экспертов, к 2050 году Венецию будут накрывать масштабные наводнения раз в пять лет, а к 2100 – раз в пять месяцев.
Мальдивы
К концу века, по прогнозу, более трех четвертей территории Мальдив окажется под водой.
Нью-Йорк
К 2100 году уровень моря может подняться на 1,8 метра, из-за чего тысячам человек придется переехать, особенно низменных районов – Бруклина и Куинса.
Гонконг
С аналогичной проблемой могут столкнуться 8,4 миллиона жителей низменных районов Гонконга.
Дубаи
В этом государстве возможное поднятии уровня воды на 3 метра приведет к гибели большей части инфраструктуры. Если уровень вырастет на 9 метров, город будет полностью затоплен.
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