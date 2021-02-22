Музыканты Мишель Андраде и Алексей Завгородний (Позитив) – ведущие первого выпуска "Орел & Решка. Новый сезон", рассказали, какие локации южноамериканской страны стоит посетить.

В одном из мест Позитив даже снял ролик для своего клипа.

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Солончак Уюни

Наибольшая и самая красивая соленая равнина на планете, которая иногда бывает "солью земли", а иногда – "зеркалом мира". Площадь высохшего соленого озера – более 10 тысяч квадратных километров.

Я всегда мечтала попасть в это место, и безумно влюбилась, когда наконец увидела его воочию, – призналась Мішель.



Солончак Уюни / novy.tv

Город Ла-Пас

Здесь расположен самый высокогорный международный аэропорт, футбольный стадион и поле для гольфа – и все это на высоте 3600 метров. Позитив говорит, что этот город фактически считается столицей Боливии. К слову, именно в Ла-Пасе музыкант успел снять кусочек для своего клипа.



Город Ла-Пас / novy.tv

Провинция Чапаре

Сюда стоит съездить всем, кто обожает тропики. Ведь большая часть территории провинции состоит из тропических лесов, окружающих реку Чапаре, притоку Амазонки.



Провинция Чапаре в Боливии / novy.tv

Лунная долина

Валье-де-ла-Луна – место, где каждый сможет почувствовать себя как на луне. Величественные вялые картины долины напоминают панорамы Марса, переданные межпланетными станциями.

Я побывал здесь буквально перед вылетом. Очень интересное пустынное место, которое поразило своими масштабами и видами горных пород. Вероятно, эти виды и повлияли на соседство долины с самыми дорогими жилыми кварталами, – рассказал Алексей Завгородний.



Лунная долина Валье-де-ла-Луна / novy.tv

Город Санта-Крус

Это крупнейший город Боливии и главный экономический центр страны. Он поднялся на нефти и торговли, и теперь зарабатывает почти треть всех денег в стране. Ведущий отметил, что Санта-Крус поражает своей аутентичностью и контрастами: бок о бок здесь рестораны и трущобы, старинные дома с росписью и современный бизнес-центр.



Город Санта-Крус в Боливии / novy.tv

Напомним, ранее путешественник Арсен Чистяков поделился необычными направлениям, куда зимой можно убежать в лето.