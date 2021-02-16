Выбрать туристическое направление среди многообразия – настоящая мука. Поэтому стоит поискать рекомендаций от тех, кто уже объездил пол земного шара.

Редакция собрала любимые локации для отдыха от Влады Горбачевой, Анны Ткачук и Ореста Зуба.

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Влада Горбачова

Девушка посетила 81 страну, работает копирайтером и ведет блог Eat My Love о еде в Харькове. Среди ее любимых направлений: Боракай, Занзибар и Мадейра.

Остров Боракай, Филиппины

Небольшой тропический остров на Филиппинах, который называют раем. Она говорит, что лучше выйти на прогулку и просто лечь в воду, где вашу кожу слегка будут покусывать рыбы – бесплатный fish spa. Песок идеальный, море бирюзовое, в общем – баунти.

Однако, здесь действуют строгие правила: специальная beach police следит за тем, чтобы вы не сорили. Запрещено курить, приводить собак, громко включать музыку и устраивать пикники. Среди минусов – отсутствие лежаков и зонтов.



Остров Боракай / fregataero.ru

Porto Moniz, Мадейра

Это село на севере Мадейры, который известен своими лавовыми бассейнами с морской водой. Здесь можно ездить по острову и восхищаться сочной зеленью и видами океана. Кажется, что растет все, причем сразу у дороги – хурма, авокадо, манго, папайя, маракуя и ее гибриды.

Мадейра – недооцененный у нас остров, где есть все в любое время года, достаточно интересно и вкусно, – заключает Влада.

Kendwa, Занзибар

На пляже Kendwa на острове Занзибар почти целый год теплый океан в цветах, как на картинках. Девушка отмечает, что гостиницы и гестхаусы здесь на любой кошелек и вообще доступнее Мальдив и Сейшел. Виза ставится в аэропорту и стоит всего 50 долларов (это примерно 1400 гривен).



Отдых на Занзибаре / tripadvisor.ru

Анна Ткачук

Девушка написала книгу о путешествиях. Посетила более 30 стран и ведет об этом инстаграм. Среди ее фаворитов: Турция, Гоа и Бразилия.

Штат Гоа, Индия

В этом штате своя атмосфера, которая имеет одну опасность – очень затягивает. Здесь моментально находишь друзей, постоянно происходят вечеринки, люди поют, играют на инструментах, – рассказывает девушка.

Также добавляет, что на закате в Арамболь – одноименный пляж на Гоа, прямо на побережье продают всякие хендмейды, собирается компания и все играют на барабанах безумные танцевальные ритмы.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Город-фестиваль, который излучает музыку. Здесь люди найдут повод собраться посреди недели на любой из улиц, где есть что-то похожее на танцевальную площадку, обступить тесным кругом музыкантов и петь песни. Правда, на улицах Рио стоит следить за ценными вещами, лишний раз не светить телефоном и не заходить в бедные районы без сопровождения местных.



Рио-де-Жанейро / ct.by

Чиралы, Турция

Турция имеет по меньшей мере два морских курорта, которые она предпочитает: Мармарис и много локаций у Фетхие. Анна говорит, что ездила вместе с друзьями на арендованном авто, и по бездорожью добиралась до великолепных, безлюдных пляжей. У Фетхие – пляж Олюдениз, Чалыш. Здесь немало локаций для посещения: "пустыня" Патара, каньон Сакликент, город Каш, Калкан, пляж Капуташ, древний город Олимпос, заброшенная крепость и гора Химера.

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Орест Зуб

Онлайн-предприниматель, путешественник, блоггер и писатель, посетивший более 120 стран. Среди его любимых направлений: Египет и Мексика.

Дахаб, Египет

Парень говорит, что это настоящее райское местечко для самостоятельного туриста. Южная часть города называется Лагуной. Пляжи более приближены к хрестоматийным, что снимают в фильмах, а еще сюда слетаются винд- и кайт-серферы всего мира.

Основной изюминкой Дахабу является дайвинг. В черте города и его окрестностей сосредоточено более 20 мест для ныряния, и главное совсем не нужно акваланга или снимать лодку, чтобы увидеть коралловые рифы, – рассказывает Орест.



Отдых в Дахабе / marakuya.ua

Пуэрто Эскондидо, Мексика

За спокойным и расслабленным отдыхом без шума и толп туристов вам сюда. Это почти самая южная точка Мексики. Со стороны континента город огибают горы, а с другой подступают воды Тихого океана.

Подавляющее большинство туристов является серферами, ведь в южной части города раскинулась Зикатела – почти трехкилометровая прямая линия песка, где постоянно в течение года есть волны от 3 до 12 метров высотой.



Отдых в Пуэрто-Эскондидо / golden-monkey.ru

Нагадаємо, раньше вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. Но когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты – прогнозировать не берется.