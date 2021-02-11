Когда весь мир охватила эпидемия и границы многих стран закрыты, туристы ищут различные варианты отдыха. Одним из таких является яхтинг, ведь это сильно красиво, а главное безопасно.

Сергей Онишко – фотограф, путешественник и автор текстов о путешествиях, который провел отпуск на яхте в Турции в бархатный сезон. Живописными фотографиями он поделился с редакцией.

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Путешествие на яхте вдоль побережья Турции: фото

Мармарис

Небольшой курортный городок на западе Турции, побережье которого в основном скалистое и покрыто сосновыми массивами, а море – прозрачное и имеет голубой оттенок.



Мармарис / Фото: Сергей Онишко

Руины античного города Кавн и Ликийские гробницы в Дальяне

Кавн построили почти 1000 лет до н.э. Это было очень современный по тем временам город с собственным портом, крепостью и развитой городской инфраструктурой. До сих пор сохранились: акрополь, крепость, византийская базилика, римские сауны и прочее.

Невероятные сооружения в Дальяне / Фото: Сергей Онишко

Остров Гемилье или остров святого Николая

Известный благодаря развалинам поселения и множества византийских церквей, которые здесь построили еще в 4 – 6 веках н.э. По мнению некоторых ученых и археологов, именно здесь нашел свой приют и был похоронен архиепископ Николай Мирликийский, который нам более известный, как Николай Чудотворец.



Остров Гемилье / Фото: Сергей Онишко

Олюдениз

Курорт известен песчаным пляжем длиной 2,5 километра, заливом с заповедником и несколькими скрытыми бухтами с пляжами между скал. Именно в Олюдениз идет знаменитая Ликийская тропа, которая соединяет несколько горных и морских поселков.

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Как путешествовать на яхте?

С другом-шкипером

Если вы отправляетесь в путешествие на яхте, вам нужно объединиться с друзьями, среди которых есть опытный шкипер или капитан парусной яхты. Тогда необходимо забронировать яхту в прокатной компании, приобрести провизию и выполняя приказы друга-капитана отплывать. Это самый дешевый вариант, который обойдется примерно 1 – 1,5 тысячи евро на двоих человек.



Бухты Турции / Фото: Сергей Онишко

С профессиональным капитаном

Если среди ваших друзей нет опытных шкиперов, то найдите капитана, который самостоятельно арендует яхту и собирает пассажиров-путешественников. Это очень удобно и напоминает отдых в отеле, но на воде. Однако, выбрав этот вариант вам придется дополнительно оплатить капитана.



Путешествие на яхте в Турции / Фото: Сергей Онишко

Напомним, ранее венгерская семья бежала от пандемии в кругосветное плавание на 15-метровой яхте.