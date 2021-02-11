Путешествие на яхте вдоль побережья Турции: невероятные фото, которые откроют страну по-новому
Когда весь мир охватила эпидемия и границы многих стран закрыты, туристы ищут различные варианты отдыха. Одним из таких является яхтинг, ведь это сильно красиво, а главное безопасно.
Источник:"О, Море"
Сергей Онишко – фотограф, путешественник и автор текстов о путешествиях, который провел отпуск на яхте в Турции в бархатный сезон. Живописными фотографиями он поделился с редакцией.
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Путешествие на яхте вдоль побережья Турции: фото
Мармарис
Небольшой курортный городок на западе Турции, побережье которого в основном скалистое и покрыто сосновыми массивами, а море – прозрачное и имеет голубой оттенок.
Мармарис / Фото: Сергей Онишко
Руины античного города Кавн и Ликийские гробницы в Дальяне
Кавн построили почти 1000 лет до н.э. Это было очень современный по тем временам город с собственным портом, крепостью и развитой городской инфраструктурой. До сих пор сохранились: акрополь, крепость, византийская базилика, римские сауны и прочее.
Невероятные сооружения в Дальяне / Фото: Сергей Онишко
Остров Гемилье или остров святого Николая
Известный благодаря развалинам поселения и множества византийских церквей, которые здесь построили еще в 4 – 6 веках н.э. По мнению некоторых ученых и археологов, именно здесь нашел свой приют и был похоронен архиепископ Николай Мирликийский, который нам более известный, как Николай Чудотворец.
Остров Гемилье / Фото: Сергей Онишко
Олюдениз
Курорт известен песчаным пляжем длиной 2,5 километра, заливом с заповедником и несколькими скрытыми бухтами с пляжами между скал. Именно в Олюдениз идет знаменитая Ликийская тропа, которая соединяет несколько горных и морских поселков.
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Как путешествовать на яхте?
С другом-шкипером
Если вы отправляетесь в путешествие на яхте, вам нужно объединиться с друзьями, среди которых есть опытный шкипер или капитан парусной яхты. Тогда необходимо забронировать яхту в прокатной компании, приобрести провизию и выполняя приказы друга-капитана отплывать. Это самый дешевый вариант, который обойдется примерно 1 – 1,5 тысячи евро на двоих человек.
Бухты Турции / Фото: Сергей Онишко
С профессиональным капитаном
Если среди ваших друзей нет опытных шкиперов, то найдите капитана, который самостоятельно арендует яхту и собирает пассажиров-путешественников. Это очень удобно и напоминает отдых в отеле, но на воде. Однако, выбрав этот вариант вам придется дополнительно оплатить капитана.
Путешествие на яхте в Турции / Фото: Сергей Онишко
Напомним, ранее венгерская семья бежала от пандемии в кругосветное плавание на 15-метровой яхте.
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