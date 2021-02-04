Пока мир охватила пандемия, венгерская семья из родителей и двух дочерей летом 2020 решила осуществить свою мечту: отправиться в кругосветное плавание на 15-метровой яхте под названием "Teatime".

Источник: "Sailing Teatime"

Своими приключениями они делятся в блоге и соцсетях, в частности Инстаграм и Фейсбук.

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Семья выехала из хорватского порта в конце июня 2020 года и с тех пор обошла Испанию и Италию с остановкой в Кабо-Верде, перед тем, как пересечь Атлантику.

Рождество они провели на Карибах на острове Сент-Мартин, а сейчас направляются Панамским каналом.

Впрочем, путешественники никуда не спешат, поскольку жизнь на лодке – так же как и для многих людей, которые находятся на карантине дома – замедлилась.

Домонкос и Анна более 10 лет занимались парусным спортом. Супруги мечтали совершить это путешествие задолго до пандемии COVID-19, но именно она ускорила воплощения.

Как происходит путешествие семьи

Сейчас самой большой проблемой с которой они сталкивались – это шесть часов шторма во время переправы через Атлантику. В нем они потеряли тостер и спутниковый телефон. Супруги с детьми активно следят за изменениями в правилах коронавируса в каждой стране и проходят тест или карантин, если нужно.

Примерно раз в месяц яхта делает остановку в порту, чтобы пополнить запасы. Кроме того, семья ловит тунца или дорадо, на радость своим дочерям, которым 8 и 6 лет.

Девочки учатся дистанционно, и если это будет возможно, их устроят в местные школы для ознакомления с различными культурами.

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Сейчас семья не планирует возвращаться на сушу, они говорят, что поездка может длиться еще 5 – 6 лет с периодическими остановками в южной части Тихого океана и в Индийском океане.