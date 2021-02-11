Коли весь світ охопила пандемія і кордони багатьох країн закриті, туристи шукають різні варіанти відпочинку. Одним з таких є яхтинг, адже це неабияк красиво, а головне безпечно.

Сергій Онишко – фотограф, мандрівник та автор текстів про подорожі, який провів відпустку на яхті в Туреччині в оксамитовий сезон. Мальовничими світлинами він поділився з редакцією.

Читайте також Туреччина анонсувала відкриття туристичного сезону

Подорож яхтою вздовж узбережжя Туреччини: фото

Мармарис

Невелике курортне містечко на заході Туреччини, узбережжя якого здебільшого скелясте та вкрите сосновими масивами, а море – прозоре і має блакитний відтінок.



Мармарис / Фото: Сергій Онишко

Руїни античного міста Кавн та Лікійські гробниці у Дальяні

Кавн побудували майже 1000 років до н.е. Це було дуже сучасне на той час місто із власним портом, фортецею та розвиненою міською інфраструктурою. До сьогодні збереглися: акрополь, фортеця, візантійська базиліка, римські сауни та інше.

Неймовірні споруди у Дальяні / Фото: Сергій Онишко

Острів Гемілье або острів святого Миколая

Відомий завдяки руїнам поселення та безлічі візантійських церков, які тут побудували ще у 4 – 6 століттях н.е. На думку деяких вчених та археологів, саме тут знайшов свій притулок та був похований архієпископ Миколай Мірлікійський, який нам більш відомий, як Миколай Чудотворець.



Острів Гемілье / Фото: Сергій Онишко

Олюденіз

Курорт відомий піщаним пляжем довжиною 2,5 кілометри, затокою із заповідником та декількома прихованими бухтами із пляжами поміж скель. Саме в Олюденіз йде славетна Лікійська стежка, яка з'єднує декілька гірських та морських селищ.

Цікаво Куди найчастіше подорожували українці під час новорічних свят: перелік

Як мандрувати яхтою?

З другом-шкіпером

Якщо ви вирушаєте у подорож на яхті, вам потрібно об'єднатися із друзями, серед яких є досвідчений шкіпер або капітан вітрильної яхти. Тоді необхідно забронювати яхту в прокатній компанії, придбати провізію та виконуючи накази друга-капітана відпливати. Це найдешевший варіант, який обійдеться приблизно 1 – 1,5 тисячі євро на двох людей.



Бухти Туреччини / Фото: Сергій Онишко

З професійним капітаном

Якщо серед ваших друзів немає досвідчених шкіперів, то знайдіть капітана, який самостійно орендує яхту і збирає пасажирів-мандрівників. Це дуже зручно і нагадує відпочинок у готелі, але на воді. Проте, обравши цей варіант вам доведеться додатково оплатити послуги капітана.



Подорож на яхті у Туреччині / Фото: Сергій Онишко

Нагадаємо, раніше угорська сім'я втекла від пандемії у навколосвітнє плавання на 15-метровій яхті.