Куда чаще всего путешествовали украинцы во время новогодних праздников: перечень
Более 300 тысяч украинцев путешествовали по Украине и за границу в период новогодних праздников 2021. Какие локации выбирали для отдыха – читайте в материале!
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом свидетельствует аналитический отчет на основе Big Data от компании "Киевстар". Анализ данных мобильности групп абонентов происходил в период с 24 декабря 2020 до 10 января 2021 года.
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Куда путешествовали украинцы в период новогодних праздников
Города Украины
- Киев
- Львов
- Одесса
- Винница
- Днепр
- Ивано-Франковск
- Харьков
- Тернополь
- Хмельницкий
- Ровно
Пик туристической мобильности в этих городах наблюдался 28 декабря 2020 и 3 января 2021 года.
Горнолыжные курорты Украины
- Буковель
- Славское
- Драгобрат
Туристический пик мобильности украинцев пришелся на 31 декабря 2020 года, 1 и 2 января, а также 8 и 9 января 2021 года.
Международный туризм
- Египет
- Турция
- Польша
- Молдова
- Румыния
Также появились новые направления: Мальдивы, Доминиканская Республика, Болгария и Танзания.
Как происходило исследования
"Киевстар" использовал обезличенные данные групп абонентов, которые путешествовали в пределах Украины и за границу. При определении поездки в пределах Украины учитывался только один населенный пункт, в котором абонент провел больше времени, но не менее чем 2 дня. При определении зарубежной поездки учитывали только одну страну, где турист пробыл дольше всего.
Для каждого из расчетов обязательным условием является возвращение абонента назад в домашней населенный пункт.
Напомним, ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, когда ждать восстановления сферы туризма.
Обратите внимание! Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.
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