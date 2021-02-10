Более 300 тысяч украинцев путешествовали по Украине и за границу в период новогодних праздников 2021. Какие локации выбирали для отдыха – читайте в материале!

Об этом свидетельствует аналитический отчет на основе Big Data от компании "Киевстар". Анализ данных мобильности групп абонентов происходил в период с 24 декабря 2020 до 10 января 2021 года.

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Куда путешествовали украинцы в период новогодних праздников

Города Украины

Киев

Львов

Одесса

Винница

Днепр

Ивано-Франковск

Харьков

Тернополь

Хмельницкий

Ровно

Пик туристической мобильности в этих городах наблюдался 28 декабря 2020 и 3 января 2021 года.

Горнолыжные курорты Украины

Буковель

Славское

Драгобрат

Туристический пик мобильности украинцев пришелся на 31 декабря 2020 года, 1 и 2 января, а также 8 и 9 января 2021 года.

Международный туризм

Египет

Турция

Польша

Молдова

Румыния

Также появились новые направления: Мальдивы, Доминиканская Республика, Болгария и Танзания.

Компания отмечает, что в 2020 году за границу путешествовали на 81% меньше туристов, чем в 2019

Как происходило исследования

"Киевстар" использовал обезличенные данные групп абонентов, которые путешествовали в пределах Украины и за границу. При определении поездки в пределах Украины учитывался только один населенный пункт, в котором абонент провел больше времени, но не менее чем 2 дня. При определении зарубежной поездки учитывали только одну страну, где турист пробыл дольше всего.

Для каждого из расчетов обязательным условием является возвращение абонента назад в домашней населенный пункт.

Напомним, ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, когда ждать восстановления сферы туризма.

Обратите внимание! Вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.