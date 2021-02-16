Обрати туристичний напрямок серед різноманіття – справжня мука. Тому варто пошукати рекомендацій від тих, хто вже об'їздив пів земної кулі.

Редакція зібрала улюблені локації для відпочинку від Влади Горбачової, Анни Ткачук та Ореста Зуба.

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Влада Горбачова

Дівчина відвідала 81 країну, працює копірайтером та веде блог Eat My Love про їжу в Харкові. Серед її улюблених напрямків: Боракай, Занзібар та Мадейра.

Острів Боракай, Філіппіни

Невеликий тропічний острів на Філіппінах, який називають раєм. Вона каже, що найкраще вийти на прогулянку і просто лягти у воду, де вашу шкіру злегка будуть покусувати риби – безкоштовний fish spa. Пісок ідеальний, море бірюзове, загалом – баунті.

Проте, тут діють суворі правила: спеціальна beach police слідкує за тим, щоб ви не смітили. Заборонено курити, приводити собак, голосно вмикати музику та влаштовувати пікніки. Серед мінусів – відсутність лежаків та парасоль.



Острів Боракай / fregataero.ru

Porto Moniz, Мадейра

Це село на півночі Мадейри, яке відоме своїми лавовими басейнами з морською водою. Тут можна їздити по острову і захоплюватися соковитою зеленню та краєвидами океану. Здається, що росте все, при чому одразу біля дороги – хурма, авокадо, манго, папая, маракуя та її гібриди.

Мадейра – недооцінений у нас острів, де є все в будь-яку пору року, досить цікаво і смачно, – підсумовує Влада.

Kendwa, Занзібар

На пляжі Kendwa на острові Занзібар майже цілий рік теплий океан в кольорах, як на картинках. Дівчина зазначає, що готелі та гестхауси тут на будь-який гаманець і загалом доступніше за Мальдіви та Сейшели. Віза ставиться в аеропорті й коштує всього 50 доларів (це приблизно 1400 гривень).



Відпочинок на Занзібарі / tripadvisor.ru

Анна Ткачук

Дівчина написала книгу про мандри. Відвідала понад 30 країн та веде про це інстаграм. Серед її фаворитів: Туреччина, Гоа та Бразилія.

Штат Гоа, Індія

У цьому штаті своя атмосфера, яка має одну небезпеку – дуже затягує. Тут моментально знаходиш друзів, постійно відбуваються вечірки, люди співають, грають на інструментах, – розповідає дівчина.

Також додає, що на заході сонця в Арамболі – однойменний пляж на Гоа, прямо на узбережжі продають всілякий хендмейд, збирається компанія та всі грають на барабанах шалені танцювальні ритми.

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Місто-фестиваль, яке випромінює музику. Тут люди знайдуть привід зібратись посеред тижня на будь-якій з вулиць, де є щось схоже на танцювальний майданчик, обступити тісним колом музикантів і співати пісень. Щоправда, на вулицях Ріо варто слідкувати за цінними речами, зайвий раз не світити телефоном і не заходити в бідні райони без супроводу місцевих.



Ріо-де-Жанейро / ct.by

Чирали, Туреччина

Туреччина має щонайменше два морські курорти, яким вона надає перевагу: Мармарис і багато локацій біля Фетхіє. Анна каже, що їздила разом з друзями на орендованому авто, і по бездоріжжю добиралась до чудових, безлюдних пляжів. Біля Фетхіє – пляж Олюденіз, Чалиш. Тут чимало локацій для відвідування: "пустеля" Патара, каньйон Саклікент, місто Каш, Калкан, пляж Капуташ, древнє місто Олімпос, закинута фортеця і гора Химера.

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Орест Зуб

Онлайн-підприємець, мандрівник, блогер та письменник, який відвідав понад 120 країн. Серед його улюблених напрямків: Єгипет та Мексика.

Дахаб, Єгипет

Хлопець каже, що це справжнє райське містечко для самостійного туриста. Південна частина міста називається Лагуною. Пляжі більш наближені до хрестоматійних, що знімають у фільмах, а ще сюди злітаються вінд- і кайт-серфери усього світу.

Основною родзинкою Дахабу є дайвінг. В межах містечка та його околиць зосереджено більш як 20 місць для пірнання, і головне зовсім не потрібно аквалангу чи винаймати човен, щоб побачити коралові рифи, – розповідає Орест.



Відпочинок в Дахабі / marakuya.ua

Пуерто Ескондідо, Мексика

За спокійним та розслабленим відпочинком без галасу та натовпів туристів вам сюди. Це майже найпівденніша точка Мексики. Зі сторони континенту місто огинають гори, а з іншого підступають води Тихого океану.

Переважна більшість туристів є серферами, адже у південній частині міста розкинулася Зікатела – майже трьохкілометрова пряма лінія піску, де постійно протягом року є хвилі від 3 до 12 метрів заввишки.



Відпочинок в Пуерто-Ескондідо / golden-monkey.ru

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