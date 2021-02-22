Музиканти Мішель Андраде й Олексій Завгородній (Позитив) – ведучі першого випуску "Орел&Решка. Новий сезон", розповіли, які локації південноамериканської країни варто відвідати.

В одному з місць Позитив навіть зняв ролик для свого кліпу.

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Солончак Уюні

Найбільша та найкрасивіша солона рівнина на планеті, яка іноді буває "сіллю землі", а іноді – "дзеркалом світу". Площа висохлого солоного озера – понад 10 тисяч квадратних кілометрів.

Я завжди мріяла потрапити в це місце, і шалено закохалася, коли нарешті побачила його на власні очі, – зізналася Мішель.



Солончак Уюні / novy.tv

Місто Ла-Пас

Тут розташований найвисокогірніший міжнародний аеропорт, футбольний стадіон та поле для гольфу – і все це на висоті 3600 метрів. Позитив каже, що це місто фактично вважається столицею Болівії. До слова, саме у Ла-Пасі музикант встиг зняти шматочок для свого кліпу.



Місто Ла-Пас / novy.tv

Провінція Чапаре

Сюди варто з'їздити усім, хто обожнює тропіки. Адже велика частина території провінції складається з тропічних лісів, які оточують річку Чапаре, притоку Амазонки.



Провінція Чапаре у Болівії / novy.tv

Місячна долина

Вальє-де-ла-Луна – місце, де кожен зможе відчути себе як на місяці. Величні мляві картини долини нагадують панорами Марса, передані міжпланетними станціями.

Я побував тут буквально перед вильотом. Дуже цікаве пустельне місце, яке вразило своїми масштабами й видами гірських порід. Ймовірно, ці види і вплинули на сусідство долини з найдорожчими житловими кварталами, – розповів Олексій Завгородній.



Місячна долина Вальє-де-ла-Луна / novy.tv

Місто Санта-Крус

Це найбільше місто Болівії та головний економічний центр країни. Воно піднялося на нафті й торгівлі, і тепер заробляє майже третину всіх грошей у країні. Ведучий зазначив, що Санта-Крус вражає своєю автентичністю і контрастами: пліч-о-пліч тут ресторани й нетрі, старовинні будинки з розписом і сучасний бізнес-центр.



Місто Санта-Крус у Болівії / novy.tv

Нагадаємо, раніше мандрівник Арсен Чистяков поділився незвичними напрямками, куди взимку можна втекти у літо.