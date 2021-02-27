Самые красивые места мира можно перечислять бесконечно. Они привлекают своей удивительной архитектурой, необычайной природой или интересной историей.

Каждый заядлый турист мечтает посетить как можно больше таких мест. Пока путешествия стоят на паузе, предлагаем посмотреть на красивые места мира с высоты птичьего полета.

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Бергамо, Италия

Старый город на северо-востоке от Милана. Он окружен Венецианской стеной, а его улицы покрыты брусчаткой. Бергамо расположен на возвышении и попасть туда можно на фуникулере.



Итальянский город Бергамо / Фото Silvia Carucci

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Город расположен на побережье Персидского залива. Он славится своими роскошными магазинами, ультрасовременной архитектурой, ресторанами и ночными клубами. Маленькие острова, построенные на воде, составляют невероятный узор, который можно увидеть только с высоты.



Город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах / Фото Khaled Hassan

Ньюпорт, Род-Айленд, США

Город Ньюпорт расположен на острове Род-Айленд. Это популярное место для летнего отдыха. Он также славится своими виллами, известными как Мансион Ньюпорта.



Американский город Ньюпорт / Фото Amazing Places

Замок Гогенцоллерн, Германия

Старинный замок-крепость Гогенцоллерн построен на вершине горы в Швабском Альбе. Он принадлежал династии курфюрстов Бранденбурга, затем королям Пруссии и германским императорам. Его считают одним из красивейших замков Германии.



Замок Гогенцоллерн в Германии / Фото Simon Timbers

Афины, Греция

Центр древнегреческой цивилизации Афины славились своим могуществом в эпоху античности. Над городом возвышается Акрополь – крепость, которую венчает храм Парфенон с его знаменитой колоннадой.



Город Афины, Греция / Фото Pallisd

Замок Шантийи, Франция

Это один из самых выдающихся памятников истории и архитектуры. Расположен замок в долине реки Нонет в коммуне Шантийи. До Французской революции принадлежал семьям Монморанси и Конде.



Замок Шантийи во Франции / Фото Domaine de Chantilly

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Ронда, Испания

Ронда – город в испанской провинции Малага в Андалусии. Он расположен на вершине горы над глубоким ущельем.



Город Ронда в Испании / Фото Jord Hammond