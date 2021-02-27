С высоты птичьего полета: невероятная подборка красивых мест на планете
Самые красивые места мира можно перечислять бесконечно. Они привлекают своей удивительной архитектурой, необычайной природой или интересной историей.
Источник:24 канал
Каждый заядлый турист мечтает посетить как можно больше таких мест. Пока путешествия стоят на паузе, предлагаем посмотреть на красивые места мира с высоты птичьего полета.
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Бергамо, Италия
Старый город на северо-востоке от Милана. Он окружен Венецианской стеной, а его улицы покрыты брусчаткой. Бергамо расположен на возвышении и попасть туда можно на фуникулере.
Итальянский город Бергамо / Фото Silvia Carucci
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Город расположен на побережье Персидского залива. Он славится своими роскошными магазинами, ультрасовременной архитектурой, ресторанами и ночными клубами. Маленькие острова, построенные на воде, составляют невероятный узор, который можно увидеть только с высоты.
Город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах / Фото Khaled Hassan
Ньюпорт, Род-Айленд, США
Город Ньюпорт расположен на острове Род-Айленд. Это популярное место для летнего отдыха. Он также славится своими виллами, известными как Мансион Ньюпорта.
Американский город Ньюпорт / Фото Amazing Places
Замок Гогенцоллерн, Германия
Старинный замок-крепость Гогенцоллерн построен на вершине горы в Швабском Альбе. Он принадлежал династии курфюрстов Бранденбурга, затем королям Пруссии и германским императорам. Его считают одним из красивейших замков Германии.
Замок Гогенцоллерн в Германии / Фото Simon Timbers
Афины, Греция
Центр древнегреческой цивилизации Афины славились своим могуществом в эпоху античности. Над городом возвышается Акрополь – крепость, которую венчает храм Парфенон с его знаменитой колоннадой.
Город Афины, Греция / Фото Pallisd
Замок Шантийи, Франция
Это один из самых выдающихся памятников истории и архитектуры. Расположен замок в долине реки Нонет в коммуне Шантийи. До Французской революции принадлежал семьям Монморанси и Конде.
Замок Шантийи во Франции / Фото Domaine de Chantilly
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Ронда, Испания
Ронда – город в испанской провинции Малага в Андалусии. Он расположен на вершине горы над глубоким ущельем.
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