Туреччина продовжила вимогу ПЛР-тесту для в'їзду
У Туреччині продовжили термін, коли у туристів будуть вимагати довідку з негативним результатом тесту на коронавірус.
Джерело:lowcostavia
Вимога була введена МОЗ Туреччини з 30 грудня 2020 року і мала чинність до 1 березня. Тепер продовжили до 26 травня.
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Вимоги для в'їзду до Туреччини:
- негативний результат тесту на коронавірус, який необхідно здати не раніше, ніж за 72 години до вильоту рейсу
- дітям молодше шести років тест як і раніше не потрібен
- також не потрібен тест для транзитних пасажирів, які слідують в треті держави.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, що планують скасувати комендантську годину та карантин у вихідні. Також провінції поділять на категорії з низьким, середнім, високим і дуже високим ризиком залежно від рівня інфікування і вакцинації.
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