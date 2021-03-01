У Туреччині продовжили термін, коли у туристів будуть вимагати довідку з негативним результатом тесту на коронавірус.

Вимога була введена МОЗ Туреччини з 30 грудня 2020 року і мала чинність до 1 березня. Тепер продовжили до 26 травня.

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Вимоги для в'їзду до Туреччини:

негативний результат тесту на коронавірус, який необхідно здати не раніше, ніж за 72 години до вильоту рейсу

дітям молодше шести років тест як і раніше не потрібен

також не потрібен тест для транзитних пасажирів, які слідують в треті держави.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів, що планують скасувати комендантську годину та карантин у вихідні. Також провінції поділять на категорії з низьким, середнім, високим і дуже високим ризиком залежно від рівня інфікування і вакцинації.