Турция продолжила требование ПЦР-теста для въезда
В Турции продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Источник:lowcostavia
Требование было введено МЗ Турции с 30 декабря 2020 года и имела силу до 1 марта. Теперь продлили до 26 мая.
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Требования для въезда в Турцию:
- отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо сдать не раньше, чем за 72 часа до вылета рейса
- детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен
- также не нужен тест для транзитных пассажиров, следующих в третьи государства.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что планируют отменить комендантский час и карантин в выходные. Также провинции поделят на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском в зависимости от уровня инфицирования и вакцинации.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.
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