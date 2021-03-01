В Турции продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Требование было введено МЗ Турции с 30 декабря 2020 года и имела силу до 1 марта. Теперь продлили до 26 мая.

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Требования для въезда в Турцию:

отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо сдать не раньше, чем за 72 часа до вылета рейса

детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен

также не нужен тест для транзитных пассажиров, следующих в третьи государства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что планируют отменить комендантский час и карантин в выходные. Также провинции поделят на категории с низким, средним, высоким и очень высоким риском в зависимости от уровня инфицирования и вакцинации.

По данным Worldometer, по состоянию на 1 марта 2021 в Турции обнаружено 2,7 миллиона случаев заражения коронавируса, из них 28,5 тысяч летальных.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.