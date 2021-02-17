Если надоел отдых в Турции, то, наверное, вы всегда покупаете пакет "all inclusive". Для того, чтобы узнать больше о стране и ее невероятной культуре, советуем ехать самостоятельно в путешествие.

Журналисты подготовили интересные факты о "другой" Турции.

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Это слово, которое расшифровывается вот так – "Боже, дай мне здоровья, денег и аппетита, аминь". Его часто можно увидеть в названиях заведений.

Ресторан в Турции \ Фото TripAdvisor

В таких ресторанах вы заказываете одно или два блюда, а вам приносят еще и комплиментарные мезе – то есть закуски.

Закуски к основным блюдам – мезе \ Фото Оля Довгань-Левицька

Особый клубный отдых

В Турции у парней мало шансов поразить местных девушек, которые очень требовательны к манерам и состоянию.

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В их ночных клубах совсем другая культура общения, а именно в павильоне. Там традиционно хорошо подсвечена сцена, на которой танцуют и поют под живую музыку. Остальные гости сидят за столиками и наблюдают за действом.

Смотрите видео танцев в павильоне:

Поэтому журналисты советуют найти павильон. Однако бдительными к деньгам, чтобы веселые турки не позвали вас на дорогие авантюры. В том числе и могут предложить вам девушку или парня.

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Гёбекли-Тепе – храм неизвестным богам



Гёбекли-Тепе в Турции \ Фото Оля Довгань-Левицька

Это самая старая памятка архитектуры, которая известна человечеству. Она расположена в 12 километрах от города Урфа.

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Ведь находка "Пузатой горы", как переводится название, – перевернула представление о развитии человеческих обществ. Это огромный комплекс из храмов на одной горе. Сейчас выкопанных храмов есть 12, но ученые говорят, что под землей есть около 30 таких круговых комплексов.

Несколько загадок, до сих пор не разгадали ученые:

почему нет остатков поселений (артефактов, захоронений, инструментов) ни у находки, ни в радиусе нескольких километров,

почему храмы были засыпаны почвой, будто кто-то хотел скрыть их,

кому было сведено храмы – каким богам поклонялись местные люди,

что это за странные существа вырезанные на камнях,

Обнаружили, что сооружения были возведены 12 тысяч лет назад. Эти храмы перевернули представление о неолите, ведь считалось в те времена – 9 тысячелетия до нашей эры – человечество рисовало пальцами кузнечиков в пещере и только училось работать с камнем.

Комиксы и специфический юмор

Турки переняли у американцев комиксы. Однако, кроме традиционных историй о мире суперлюдей, есть еще и уникальные турецкие комиксы, которые уже стали достоянием их специфической культуры шуток, которые являются грязными и специфическими.



Турецкие комиксы \ Фото Оля Довгань-Левицька

Однако это все так вшито в их жизнь, что ругаются охотно к своим детям и родных. Очень грубым считается показать кукиш, поэтому в комиксах этого много.

В журналах-мемах турки высмеивают все события, которые произошли в мире и в Турции частности, много шутят о политике, сексе и различных сторонах жизни. Единственное табу – образы в сторону матери. Правда читают эти журналы конечно не все – только религиозно нейтральные турки.

Украинские традиции в Турции

Антиохия – это библейский край и родина Иоанна Златоуста. Находится на границе с сирийским городом Алеппо. Антиохия на границе с Сирией \ Фото Google Maps

Там ежегодно весной рисуют яйца и раздают друзьям. А еще прыгают через костер летом, чтобы быть здоровыми. Турецкие крашанки \ Фото Оля Довгань-Левицкая

Мультикультурная страна

Турция – это страна, которая поражает. Здесь живет много разных людей – турки-христиане, армяне православного обряда, арабы, еврейские общины, алевиты, буддисты, тенгристы и атеисты.

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Например, на кладбище в Мерсине можно изучать религиоведение – на одном участке кладбища покоятся польские католики, турецкие и арабские христиане, видны звезды Давида на плитах усопших евреев и конечно много мусульман.

Сладости, которые любят мужчины

Турецкие сладости богатые на орехи и мед, поэтому, считается, что они сильно поднимают потенцию и с давних времен турки едят сладкое на ночь.



Традиционые турецкие сладости \ Photo by Syed F Hashemi on Unsplash