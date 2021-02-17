Такого не запропонують у готелях з all inclusive: цікаві факти про Туреччину
Якщо набрид відпочинок у Туреччині, то, напевно, ви завжди купляєте пакет "all inclusive". Для того, щоб дізнатися більше про країну та її неймовірну культуру, радимо їхати самостійно у подорож.
Джерело:О, Море
Журналісти підготували цікаві факти про "іншу" Туреччину.
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Це слово, яке розшифровується от так – "Боже, дай мені здоров'я, грошей і апетиту, амінь". Його часто можна побачити у назвах закладів харчування.
Ресторан у Туреччині \ Фото TripAdvisor
У таких ресторанах ви замовляєте одну або дві страви, а вам приносять ще й компліментарні мезе – тобто закуски.
Закуски до основних страв – мезе \ Фото Оля Довгань-Левицька
Особливий клубний відпочинок
У Туреччині у хлопців мало шансів вразити місцевих дівчат, які дуже вимогливі до манер і статків.
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У їхніх нічних клубах зовсім інша культура спілкування, а саме в павільйоні. Там традиційно є добре підсвічена сцена, на якій танцюють і співають під живу музику. Решта гостей сидять за столиками та спостерігають за дійством.
Дивіться відео танців у павільйоні:
Тому журналісти радять знайти павільйон. Проте пильними до грошей, щоб веселі турки не підбили вас на дорогі авантюри. В тому числі й запропонувати вам дівчину або хлопця.
Гьобеклі-Тепе – храм невідомим богам
Гьобеклі-Тепе у Туреччині \ Фото Оля Довгань-Левицька
Це найстаріша пам'ятка архітектури, яка відома людству. Вона розташована за 12 кілометрів від міста Урфа.
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Адже знахідка "Пузатої гори", як перекладається назва, – перевернула уявлення про розвиток людських громад. Це величезний комплекс із храмів на одній горі. Зараз викопаних храмів є 12, проте науковці кажуть, що під землею є близько 30 таких кругових комплексів.
Кілька загадок, які досі не розгадали науковці:
- чому немає залишків поселень (артефактів, поховань, інструментів) ні біля знахідки, ні в радіусі кількох кілометрів,
- чому храми були засипані ґрунтом, ніби хтось хотів приховати їх,
- кому було зведено храми – яким богам поклонялись тутешні люди,
- що це за дивні істоти вирізьблені на каменях,
Дослідили, що споруди були зведені 12 тисяч років тому. Ці храми перевернули уявлення про неоліт, адже вважалось що в ті часи – 9 тисячоліття до нашої ери – людство малювало пальцями коників у печері та лише вчилось працювати з каменем.
Комікси та специфічний гумор
Турки запозичили в американців комікси. Проте, окрім традиційних історій про світ суперлюдей, є ще й унікальні турецькі комікси, які вже стали надбанням їхньої специфічної культури жартів, які є брудні та специфічні.
Турецькі комікси \ Фото Оля Довгань-Левицька
Проте це все так вшито в їхнє життя, що лаються залюбки до своїх дітей і рідних. Дуже грубим вважається показати дулю, тому в коміксах цього багато.
У журналах-мемах турки висміюють всі події, що стались у світі та в Туреччині зокрема, багато жартують про політику, секс та різні сторони життя. Єдине табу – образи в сторону матері. Правда читають ці журнали звісно не всі – лише релігійно нейтральні турки.
Українські традиції в Туреччині
Антіохія – це біблійний край і батьківщина Івана Златоуста. Знаходиться на кордоні з сирійським містом Алеппо.
Антіохія на кордоні з Сирією \ Фото Google Maps
Там щороку на весні малюють яйця і роздають друзях. А ще стрибають через вогнище влітку, щоб бути здоровими.
Турецькі писанки \ Фото Оля Довгань-Левицька
Мультикультурна країна
Туреччина – це країна, яка вражає. Тут живе багато різних людей – турки-християни, вірмени православного обряду, араби, єврейські общини, алевіти, буддисти, тенгристи та атеїсти.
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Наприклад, на кладовищі у Мерсіні можна вивчати релігієзнавство, бона одній ділянці кладовища спочивають польські католики, турецькі та арабські християни, видно зірки Давида на плитах покійних євреїв і звісно багато мусульман.
Солодощі, які люблять чоловіки
Турецькі солодощі багаті на горіхи та мед, тому, вважається, що вони сильно піднімають потенцію і з давніх-давен турки їдять солодке на ніч.
Традиційні турецькі солодощі \ Photo by Syed F Hashemi on Unsplash
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