Якщо набрид відпочинок у Туреччині, то, напевно, ви завжди купляєте пакет "all inclusive". Для того, щоб дізнатися більше про країну та її неймовірну культуру, радимо їхати самостійно у подорож.

Журналісти підготували цікаві факти про "іншу" Туреччину.

Читайте також: Нестандартна Туреччина в час пандемії: маловідомі локації, які вразять найдосвідченіших туристів

ASPAVA

Це слово, яке розшифровується от так – "Боже, дай мені здоров'я, грошей і апетиту, амінь". Його часто можна побачити у назвах закладів харчування.



Ресторан у Туреччині \ Фото TripAdvisor

У таких ресторанах ви замовляєте одну або дві страви, а вам приносять ще й компліментарні мезе – тобто закуски.



Закуски до основних страв – мезе \ Фото Оля Довгань-Левицька

Особливий клубний відпочинок

У Туреччині у хлопців мало шансів вразити місцевих дівчат, які дуже вимогливі до манер і статків.

Читайте також: Відпочинок з родзинкою: навіщо людям секс-туризм та як безпечно цим займатися

У їхніх нічних клубах зовсім інша культура спілкування, а саме в павільйоні. Там традиційно є добре підсвічена сцена, на якій танцюють і співають під живу музику. Решта гостей сидять за столиками та спостерігають за дійством.

Дивіться відео танців у павільйоні:

Тому журналісти радять знайти павільйон. Проте пильними до грошей, щоб веселі турки не підбили вас на дорогі авантюри. В тому числі й запропонувати вам дівчину або хлопця.

Цікаво! Проституція в Туреччині легальна, навіть є спілки секс-робітниць, а деякі колишні працівники отримують пенсію офіційно. Команда Ердогана намагається знищити ці соціальні програми.

Гьобеклі-Тепе – храм невідомим богам



Гьобеклі-Тепе у Туреччині \ Фото Оля Довгань-Левицька

Це найстаріша пам'ятка архітектури, яка відома людству. Вона розташована за 12 кілометрів від міста Урфа.

Цікаво! Баунті, серфінг та вуличні вечірки: куди радять їхати досвідчені тревел-блогери

Адже знахідка "Пузатої гори", як перекладається назва, – перевернула уявлення про розвиток людських громад. Це величезний комплекс із храмів на одній горі. Зараз викопаних храмів є 12, проте науковці кажуть, що під землею є близько 30 таких кругових комплексів.

Кілька загадок, які досі не розгадали науковці:

чому немає залишків поселень (артефактів, поховань, інструментів) ні біля знахідки, ні в радіусі кількох кілометрів,

чому храми були засипані ґрунтом, ніби хтось хотів приховати їх,

кому було зведено храми – яким богам поклонялись тутешні люди,

що це за дивні істоти вирізьблені на каменях,

Дослідили, що споруди були зведені 12 тисяч років тому. Ці храми перевернули уявлення про неоліт, адже вважалось що в ті часи – 9 тисячоліття до нашої ери – людство малювало пальцями коників у печері та лише вчилось працювати з каменем.

Комікси та специфічний гумор

Турки запозичили в американців комікси. Проте, окрім традиційних історій про світ суперлюдей, є ще й унікальні турецькі комікси, які вже стали надбанням їхньої специфічної культури жартів, які є брудні та специфічні.



Турецькі комікси \ Фото Оля Довгань-Левицька

Проте це все так вшито в їхнє життя, що лаються залюбки до своїх дітей і рідних. Дуже грубим вважається показати дулю, тому в коміксах цього багато.

У журналах-мемах турки висміюють всі події, що стались у світі та в Туреччині зокрема, багато жартують про політику, секс та різні сторони життя. Єдине табу – образи в сторону матері. Правда читають ці журнали звісно не всі – лише релігійно нейтральні турки.

Українські традиції в Туреччині

Антіохія – це біблійний край і батьківщина Івана Златоуста. Знаходиться на кордоні з сирійським містом Алеппо.



Антіохія на кордоні з Сирією \ Фото Google Maps

Там щороку на весні малюють яйця і роздають друзях. А ще стрибають через вогнище влітку, щоб бути здоровими.



Турецькі писанки \ Фото Оля Довгань-Левицька

Мультикультурна країна

Туреччина – це країна, яка вражає. Тут живе багато різних людей – турки-християни, вірмени православного обряду, араби, єврейські общини, алевіти, буддисти, тенгристи та атеїсти.

Цікаво! Подорож яхтою вздовж узбережжя Туреччини: неймовірні фото, які відкриють країну по-новому

Наприклад, на кладовищі у Мерсіні можна вивчати релігієзнавство, бона одній ділянці кладовища спочивають польські католики, турецькі та арабські християни, видно зірки Давида на плитах покійних євреїв і звісно багато мусульман.

Солодощі, які люблять чоловіки

Турецькі солодощі багаті на горіхи та мед, тому, вважається, що вони сильно піднімають потенцію і з давніх-давен турки їдять солодке на ніч.



Традиційні турецькі солодощі \ Photo by Syed F Hashemi on Unsplash