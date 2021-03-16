Путешествие к маякам: чем они поразят в холодное время года
Предлагаем вам оригинальное путешествие в холодное время года – до маяков. Они завораживают не только летом и поражают своим величием и спокойствием.
Источник:О, Море
Журналисты издания пообщались с фотографом и путешественником Сергей Онишко о его поездке.
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На побережье Южного Буга, у Николаева, расположена система береговых сигнальных маяков, которые имеют давнюю историю и интересные индивидуальные особенности.
Меня очень увлекают и вдохновляют маяки. Это удивительные и молчаливые сооружения, незаметно выполняют свою работу,
– сказал путешественник.
Маршрут к маякам
Сергей рассказал о варианте поездки личным автомобилем: Одесса – Николаев – Северский маяк – Лупаривський – Хабливський задней.
Время: 6-8 часов.
Бюджет поездки: 600-750 гривен.
Северский маяк
Он расположен на конце Северской косы в центре Николаева. Высота башни около 13 метров, а красный огонь фонаря виден на расстоянии 16 миль - 26 километров.
Подчиняется "Госгидрографии" и с 2019 году он открыт для экскурсий с мая по сентябрь. Туристы могут зайти во двор и подняться на башню. Стоит экскурсия 80 гривен за человека.
Рядом есть пляж с небольшим сосновым лесом на склонах и небольшим кафе.
Лупаривський маяк
Затем путешественник поехал ниже по течению к Лупаривського маяка – это около 25 километров. Здесь есть хорошая асфальтовая дорога, которая выводит из города и ведет к балке перед поселком Лупарево.
Территория маяка обнесена забором и подойти к близко не удастся. Его открывают для сезонных экскурсий. Однако, если обратиться в николаевскую филиал Госгидрографию, то можно получить индивидуальное разрешение. Цена за экскурсию 80 гривен за человека.
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Кое-где есть дыры в ограждающей сетке, через них можно сделать красивые фото. Неподалеку от маяка есть продуктовый магазин, где можно перекусить.
Хабливський задний маяк
Затем Сергей направился к Хабливського заднего маяка. Расстояние от поселка Лупарево всего 7 километров. Если погода сухая, то можно сократить путь и поехать по грунтовой дороге через поле.
Маяк имеет очень необычное расположение – он стоит в поле в нескольких километрах от берега.
На мой взгляд, этот маяк очень необычный по форме и по расположению. Сфотографировать его зимой – была одной из моих целей,
– рассказал путешественник.
Летом здесь вместо бурных волн – море пшеницы, вместо чаек – журавли, а вместо сигнальных гудков – жужжание пчел
Маяк называется задним, но его огонь видят первым. В компании с Хабливськимы средним и передним маяками, образуется прямая линия, которой должны придерживаться моряки, чтобы безопасно войти в фарватер Южного Буга.
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Работает в автоматическом режиме и не приспособлен для посещений. Полюбоваться можно с земли. Магазины и инфраструктура есть в соседнем Лупаеве или в Станиславе. Также можно посетить Херсонские горы и Станиславский каньон, которые находятся рядом.
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