Предлагаем вам оригинальное путешествие в холодное время года – до маяков. Они завораживают не только летом и поражают своим величием и спокойствием.

Журналисты издания пообщались с фотографом и путешественником Сергей Онишко о его поездке.

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На побережье Южного Буга, у Николаева, расположена система береговых сигнальных маяков, которые имеют давнюю историю и интересные индивидуальные особенности.

Меня очень увлекают и вдохновляют маяки. Это удивительные и молчаливые сооружения, незаметно выполняют свою работу,

– сказал путешественник.

Маршрут к маякам

Сергей рассказал о варианте поездки личным автомобилем: Одесса – Николаев – Северский маяк – Лупаривський – Хабливський задней.

Время: 6-8 часов.

Бюджет поездки: 600-750 гривен.

Северский маяк

Он расположен на конце Северской косы в центре Николаева. Высота башни около 13 метров, а красный огонь фонаря виден на расстоянии 16 миль - 26 километров.

Подчиняется "Госгидрографии" и с 2019 году он открыт для экскурсий с мая по сентябрь. Туристы могут зайти во двор и подняться на башню. Стоит экскурсия 80 гривен за человека.

1866 году на косе была возведена деревянная башня с сигнальным огнем. Через 20 лет башню разобрали и построили каменную башню трапециевидной формы, которую реконструировали в 70-х годах прошлого века. С тех пор, маяк выглядит таким, каким мы видим его и сейчас.

Рядом есть пляж с небольшим сосновым лесом на склонах и небольшим кафе.

Лупаривський маяк

Затем путешественник поехал ниже по течению к Лупаривського маяка – это около 25 километров. Здесь есть хорошая асфальтовая дорога, которая выводит из города и ведет к балке перед поселком Лупарево.

Официальное название – Маяк Лупаривський передний. В открытых источниках о маяк мало информации. На обычных онлайн-картах он не сказывается и когда распускается зелень, то трудно найти к нему дорогу. Маяк построили в 1906 году. Его высота 13 метров, дальность видимости сигнального огня 16 миль – это 26 километров.

Территория маяка обнесена забором и подойти к близко не удастся. Его открывают для сезонных экскурсий. Однако, если обратиться в николаевскую филиал Госгидрографию, то можно получить индивидуальное разрешение. Цена за экскурсию 80 гривен за человека.

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Кое-где есть дыры в ограждающей сетке, через них можно сделать красивые фото. Неподалеку от маяка есть продуктовый магазин, где можно перекусить.

Хабливський задний маяк

Затем Сергей направился к Хабливського заднего маяка. Расстояние от поселка Лупарево всего 7 километров. Если погода сухая, то можно сократить путь и поехать по грунтовой дороге через поле.

Маяк имеет очень необычное расположение – он стоит в поле в нескольких километрах от берега.

На мой взгляд, этот маяк очень необычный по форме и по расположению. Сфотографировать его зимой – была одной из моих целей,

– рассказал путешественник.

Летом здесь вместо бурных волн – море пшеницы, вместо чаек – журавли, а вместо сигнальных гудков – жужжание пчел

Маяк стоит в поле, потому что это самое высокое место вокруг, высота над уровнем моря - 58 метров. Отсюда огонь маяка виден на расстоянии 20 морских миль – это 32 километра. Первый маяк был построен здесь около 1870 года, но он не сохранился. Во время Второй мировой войны, он был уничтожен. В 1952 году маяк отстроили заново. Название маяка происходит от хутора Хабливка и балки, которая идет от моря.

Маяк называется задним, но его огонь видят первым. В компании с Хабливськимы средним и передним маяками, образуется прямая линия, которой должны придерживаться моряки, чтобы безопасно войти в фарватер Южного Буга.

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Работает в автоматическом режиме и не приспособлен для посещений. Полюбоваться можно с земли. Магазины и инфраструктура есть в соседнем Лупаеве или в Станиславе. Также можно посетить Херсонские горы и Станиславский каньон, которые находятся рядом.