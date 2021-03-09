Скрытый отель в пассажирском самолете Boeing: фото
Авиакомпания МАУ показала самый большой пассажирский самолет в Украине Boeing 777-200ER, который имеет скрытый полноценный капсульный отель.
Источник:avianews
Этот самолет используют для дальних рейсов, когда экипажу необходимо отдохнуть. Учитывая размеры фюзеляжа, в нем можно разместить специальную комнату для пилотов и бортпроводников.
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Вход в комнату выглядит как обычная туалетная кабинка. Если открыть дверь, то можно увидеть лестницы, идущей вниз – в багажный отсек.
Лестница в комнату отдыха \ Фото avianews
Там есть семь полноценных мест для сна, длина каждой из полок составляет около 2 метров. Длина Длина полок составляет 2 метра \ Фото avianews
С этого отеля есть прямой выход в багажный отсек, где перевозят грузы и багаж пассажиров. Чтобы туда попасть, на одной из нижних полок нужно отодвинуть перегородку.
Общий вид комнаты отдыха\ Фото avianews
Американская стюардесса ранее также показала фото тайных комнат в самолете.
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