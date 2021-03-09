Авиакомпания МАУ показала самый большой пассажирский самолет в Украине Boeing 777-200ER, который имеет скрытый полноценный капсульный отель.

Этот самолет используют для дальних рейсов, когда экипажу необходимо отдохнуть. Учитывая размеры фюзеляжа, в нем можно разместить специальную комнату для пилотов и бортпроводников.

Читайте также: Экскурсия самолетом над Киевом: уникальная возможность от МАУ

Вход в комнату выглядит как обычная туалетная кабинка. Если открыть дверь, то можно увидеть лестницы, идущей вниз – в багажный отсек.



Лестница в комнату отдыха \ Фото avianews

Там есть семь полноценных мест для сна, длина каждой из полок составляет около 2 метров . Длина Длина полок составляет 2 метра \ Фото avianews

С этого отеля есть прямой выход в багажный отсек, где перевозят грузы и багаж пассажиров. Чтобы туда попасть, на одной из нижних полок нужно отодвинуть перегородку.

Общий вид комнаты отдыха\ Фото avianews

Американская стюардесса ранее также показала фото тайных комнат в самолете.