7 марта из аэропорта в Борисполе вылетел самолет авиакомпании МАУ и там же приземлился через час. Это был экскурсионный полет над украинской столицей.

Все билеты были быстро раскуплены на рейс – они популярны в мире, особенно в эпоху ограничений на авиаперелеты.

Читайте также: Авиакомпания Qantas продает билеты "в никуда": стоимость таинственного рейса

На борту 116-местного Embraer 195 было семь пилотов и три бортпроводника. Самолетом руководило три пилота, а другие – были экскурсоводами и рассказывали о специфике работы в авиации и маршрут полета.



Все билеты были раскуплены \ Фото avianews.com

Путешествие спланировали так, чтобы пассажиры смогли обоих бортов смогли увидеть оба берега Киева на небольшой высоте – как памятники, например, Киево-Печерскую лавру, так и спальные районы.

Пассажирам показали достопримечательности столицы \ Фото avianews.com

Также планировали увидеть Чернобыльскую зону и аэродром Гостомель, на котором базируется Ан-225 Мрия, но из-за облачности не смогли это сделать.

После приземления экскурсия в мир авиации продолжилась на борту крупнейшего пассажирского самолета в Украине Boeing 777-200ER, который несколько месяцев стоял на консервации в аэропорту Борисполь, однако специально для любителей авиации его оживили, подключив электричество.



Экскурсия ​Boeing 777-200ER \ Фото avianews.com

Путешествие было очень популярной, поэтому следующий вылет запланирован на 13 марта. Однако билеты, к сожалению, уже проданы.