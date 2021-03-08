Экскурсия самолетом над Киевом: уникальная возможность от МАУ
7 марта из аэропорта в Борисполе вылетел самолет авиакомпании МАУ и там же приземлился через час. Это был экскурсионный полет над украинской столицей.
Источник:avianews
Все билеты были быстро раскуплены на рейс – они популярны в мире, особенно в эпоху ограничений на авиаперелеты.
Читайте также: Авиакомпания Qantas продает билеты "в никуда": стоимость таинственного рейса
На борту 116-местного Embraer 195 было семь пилотов и три бортпроводника. Самолетом руководило три пилота, а другие – были экскурсоводами и рассказывали о специфике работы в авиации и маршрут полета.
Все билеты были раскуплены \ Фото avianews.com
Путешествие спланировали так, чтобы пассажиры смогли обоих бортов смогли увидеть оба берега Киева на небольшой высоте – как памятники, например, Киево-Печерскую лавру, так и спальные районы.
Пассажирам показали достопримечательности столицы \ Фото avianews.com
Также планировали увидеть Чернобыльскую зону и аэродром Гостомель, на котором базируется Ан-225 Мрия, но из-за облачности не смогли это сделать.
После приземления экскурсия в мир авиации продолжилась на борту крупнейшего пассажирского самолета в Украине Boeing 777-200ER, который несколько месяцев стоял на консервации в аэропорту Борисполь, однако специально для любителей авиации его оживили, подключив электричество.
Экскурсия Boeing 777-200ER \ Фото avianews.com
Путешествие было очень популярной, поэтому следующий вылет запланирован на 13 марта. Однако билеты, к сожалению, уже проданы.
Поделиться новостью