7 березня з аеропорту в Борисполі вилетів літак авіакомпанії МАУ і там ж приземлився через годину. Це був екскурсійний політ над українською столицею.

Всі квитки було швидко розкуплені на рейс– вони популярні у світі, особливо в епоху обмежень на авіаподорожі.

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На борту 116-місного Embraer 195 було сім пілотів і три бортпровідники. Літаком керувало три пілоти, а інші – були екскурсоводами та розповідали про специфіку роботи в авіації та маршрут польоту.



Всі квитки були розкуплені \ Фото avianews.com

Подорож спланували так, щоб пасажири змогли обох бортів змогли побачити обидва береги Києва на невеликій висоті – як пам'ятки, наприклад, Києво-Печерську лавру, так і спальні райони.



Пасажирам показали пам'ятки столиці \ Фото avianews.com

Також планували побачити Чорнобильську зону і аеродром Гостомель, на якому базується Ан-225 Мрія, але через хмарність не змогли це зробити.

Після приземлення екскурсія у світ авіації продовжилася на борту найбільшого пасажирського літака в Україні Boeing 777-200ER, який кілька місяців стояв на консервації в аеропорту Бориспіль, проте спеціально для любителів авіації його оживили, підключивши електрику.



Екскурсія Boeing 777-200ER \ Фото avianews.com

Подорож була дуже популярною, тому наступний виліт запланований на 13 березня. Проте квитки, на жаль, вже продані.