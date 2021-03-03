Австралійський авіалайнер Qantas вирішив активізувати попит на авіапослуги та туризм. На думку авіакомпанії, квитки без місця призначення – спосіб, який допоможе це зробити.

Подібні рейси були популярні у регіоні у 90-і. Пасажири ще на посадці не знатимуть, куди прямують.

Читайте також SkyUp запропонував туристам комфортніший переліт: яка вартість спального місця в літаку

Зазначається, що пандемія значно скоротила пасажиропотік у регіоні. У січні він становив лише 4% показників січня минулого року, тоді було 33,5 мільйона.

Qantas став однією з перших авіакомпаній, яка запропонувала так звані "рейси у нікуди". Вони відбуватимуться на одному з трьох літаків Qantas з Брисбена, Мельбурна чи Сіднея.

Вартість економ-квитка на такий напрямок становитиме від 737 австралійських доларів (577 доларів США).

Також пасажирам пропонують придбати добовий пакет. Він включатиме низку заходів від виготовлення вина та обіду для гурманів до підводного плавання на тропічних островах.

Зважаючи на те, що міжнародні кордони навряд чи зможуть відкритися до 2022 року, Qantas звернувся до уряду з проханням визначитись щодо внутрішніх поїздок, коли в Австралії триває розповсюдження вакцин COVID-19.