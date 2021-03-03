Австралийский авиалайнер Qantas решил активизировать спрос на авиауслуги и туризм. По мнению авиакомпании, билеты без места назначения – способ, который поможет это сделать.

Подобные рейсы были популярны в регионе в девяностые. Пассажиры еще на посадке не будут знать, куда направляются.

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Отмечается, что пандемия значительно сократила пассажиропоток в регионе. В январе он составил всего 4% показателей января прошлого года, тогда было 33,5 миллиона.

Qantas стал одной из первых авиакомпаний, которая предложила так называемые "рейсы в никуда". Они будут проходить на одном из трех самолетов Qantas с Брисбена, Мельбурна или Сиднея.

Стоимость эконом-билета на такое направление составит от 737 австралийских долларов (577 долларов США).

Также пассажирам предлагают приобрести суточный пакет. Он будет включать ряд мероприятий от изготовления вина и обеда для гурманов к подводному плаванию на тропических островах.

Несмотря на то, что международные границы вряд ли смогут открыться до 2022 года, Qantas обратился к правительству с просьбой определиться относительно внутренних поездок, когда в Австралии продолжается распространение вакцин COVID-19.