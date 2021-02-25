SkyUp предложил туристам комфортный перелет: какая стоимость спального места в самолете
SkyUp предложил спальные места в самолете для пассажиров рейсов Киев – Дубай.
Источник:avianews.com
Речь идет о блоке из трех кресел за 175 долларов. Их необходимо оплатить дополнительно к стоимости билета.
Читайте также Как бесплатно полететь в бизнес-классе: работник авиакомпании раскрыл секрет
Услугу можно заказать только в аэропорту, если есть свободные места на вашем рейсе.
В дополнение пассажир получает подушку и плед. Пользователи в Фейсбуке пишут, что было бы хорошо добавить к услуге матрас, чтобы сгладить неровности между креслами. SkyUp пообещал рассмотреть это предложение.
Авиакомпании Air New Zealand и Air Astana предлагают такую же услугу (блок из 3 кресел со спальными принадлежностями) на дальних рейсах. Lufthansa тоже тестировала ее.
Отметим, ранее лоукостер SkyUp ввел новые правила относительно того, кто платит за ошибку в авиабилете. В некоторых случаях вам исправят ее бесплатно, в других – придется заплатить.
Также SkyUp изменил условия прохождения онлайн-регистрации и выбора мест в зависимости от тарифа, по которому куплен авиабилет.
Поделиться новостью