Новые условия онлайн-регистрации и выбора мест в самолете Sky Up Airlines: детали
SkyUp ввел новые правила прохождения онлайн-регистрации и выбора мест в зависимости от тарифа, по которому куплен билет.
Источник:avianews.com
Авиакомпания с 22 февраля 2021 обновила структуру тарифов.
Читайте также Новые правила лоукоста SkyUp: за какие ошибки в авиабилетах пассажирам придется заплатить
Самый дешевый тариф Basic
- 9 килограммов ручной клади
- возможность дистанционной регистрации и получения посадочного талона за 48 часов до вылета
- место предоставляется автоматически (чтобы получить желаемое место – придется заплатить)
Тариф подороже Standard
- регистрация онлайн за 15 дней до вылета
- возможность бесплатно выбрать места (с шестого ряда, за исключением аварийных рядов)
- скидка 10% на дополнительные услуги
Самый дорогой тариф Flex
- онлайн-регистрация за 30 дней до вылета, или бесплатно в аэропорту
- возможность выбирать любые места в салоне
- скидка 20% на дополнительные услуги
Отметим, ранее авиакомпания МАУ объявила о скидках на весенние рейсы в Европу, Кавказа и Среднего Востока. На билеты в эконом-классе – 20%, в бизнес-классе – 50%.
Поделиться новостью