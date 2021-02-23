SkyUp ввел новые правила прохождения онлайн-регистрации и выбора мест в зависимости от тарифа, по которому куплен билет.

Авиакомпания с 22 февраля 2021 обновила структуру тарифов.

Читайте также Новые правила лоукоста SkyUp: за какие ошибки в авиабилетах пассажирам придется заплатить

Самый дешевый тариф Basic

9 килограммов ручной клади

возможность дистанционной регистрации и получения посадочного талона за 48 часов до вылета

место предоставляется автоматически (чтобы получить желаемое место – придется заплатить)

Тариф подороже Standard

регистрация онлайн за 15 дней до вылета

возможность бесплатно выбрать места (с шестого ряда, за исключением аварийных рядов)

скидка 10% на дополнительные услуги

Самый дорогой тариф Flex

онлайн-регистрация за 30 дней до вылета, или бесплатно в аэропорту

возможность выбирать любые места в салоне

скидка 20% на дополнительные услуги

Цену можно снизить на питание и перевозки животных, спортивного снаряжения и дополнительного багажа.

Отметим, ранее авиакомпания МАУ объявила о скидках на весенние рейсы в Европу, Кавказа и Среднего Востока. На билеты в эконом-классе – 20%, в бизнес-классе – 50%.