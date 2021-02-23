Нові умови онлайн-реєстрації та вибору місць в літаку Sky Up Airlines: деталі
SkyUp ввів нові правила проходження онлайн-реєстрації та вибору місць в залежності від тарифу, за яким куплений квиток.
Джерело:avianews.com
Авіакомпанія з 22 лютого 2021 року оновила структуру тарифів.
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Найдешевший тариф Basic
- 9 кілограмів ручної поклажі
- можливість дистанційної реєстрації й отримання посадкового талона за 48 годин до вильоту
- місце надається автоматично (щоб отримати бажане місце – доведеться заплатити)
Дорожчий тариф Standard
- реєстрація онлайн за 15 днів до вильоту
- можливість безкоштовно обирати місця (з шостого ряду, за винятком аварійних рядів)
- знижка 10% на додаткові послуги
Найдорожчий тариф Flex
- онлайн-реєстрація за 30 днів до вильоту, або безкоштовно в аеропорту
- можливість обирати будь-які місця у салоні\
- знижка 20% на додаткові послуги
Відзначимо, раніше авіакомпанія МАУ оголосила про знижки на весняні рейси до Європи, Кавказу та Середнього Сходу. На квитки в економ-класі – 20%, в бізнес-класі – 50%.
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