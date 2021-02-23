SkyUp ввів нові правила проходження онлайн-реєстрації та вибору місць в залежності від тарифу, за яким куплений квиток.

Авіакомпанія з 22 лютого 2021 року оновила структуру тарифів.

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Найдешевший тариф Basic

9 кілограмів ручної поклажі

можливість дистанційної реєстрації й отримання посадкового талона за 48 годин до вильоту

місце надається автоматично (щоб отримати бажане місце – доведеться заплатити)

Дорожчий тариф Standard

реєстрація онлайн за 15 днів до вильоту

можливість безкоштовно обирати місця (з шостого ряду, за винятком аварійних рядів)

знижка 10% на додаткові послуги

Найдорожчий тариф Flex

онлайн-реєстрація за 30 днів до вильоту, або безкоштовно в аеропорту

можливість обирати будь-які місця у салоні\

знижка 20% на додаткові послуги

Ціну можна знизити на харчування та перевезення тварин, спортивного спорядження та додаткового багажу.

Відзначимо, раніше авіакомпанія МАУ оголосила про знижки на весняні рейси до Європи, Кавказу та Середнього Сходу. На квитки в економ-класі – 20%, в бізнес-класі – 50%.