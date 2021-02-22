В час пандемії не так легко дозволити собі подорожі, адже для декого це не по кишені. Проте авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" спеціально для вас оголосила про знижки на весняні рейси до Європи, Кавказу та Середнього Сходу.

На квитки в економ-класі – 20%, в бізнес-класі – 50%.

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Як зазначається, акція діє з 22 лютого до 1 березня включно. Подорожі за ними мають здійснюватися з 25 лютого до 25 квітня 2021 року.

МАУ пропонує акційні квитки за такими напрямками:

Київ – Вільнюс – 726 гривень

Київ – Мілан – 1284 гривні

Київ – Прага – 1508 гривень

Київ – Мюнхен – 1508 гривень

Київ – Тбілісі – 1815 гривень

Київ – Ларнака – 1926 гривень

Київ – Барселона – 1954 гривні

Київ – Лондон Гатвік – 2010 гривень

Київ – Стамбул – 2038 гривень

Київ – Єреван – 2066 гривень

Київ – Кишинів – 2234 гривні

Київ – Лондон Хітроу – 2652 гривні

Київ – Амстердам – 2960 гривень

Київ – Баку – 3350 гривень

Київ – Дубай – 3378 гривень

Київ – Тель-Авів – 3378 гривень

Київ – Каїр – 3434 гривні

Київ – Женева – 3462 гривні

Київ – Париж – 4328 гривень

У випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути повну вартість квитка + додатково 25%. Також можлива безкоштовна зміна дат онлайн.

Нагадаємо, раніше МАУ у два рази скоротила літній розклад 2021 року і залишила в ньому 20 міжнародних напрямків замість 43.

Авіакомпанія також пропонує нову послугу для туристів – повітряна екскурсія над Києвом, покинутою Прип'яттю, ЧАЕС та аеродромом Гостомель, де базується Ан-225 Мрія.