Знижки на авіаквитки до 50%: МАУ влаштувала для своїх клієнтів великий весняний розпродаж
В час пандемії не так легко дозволити собі подорожі, адже для декого це не по кишені. Проте авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" спеціально для вас оголосила про знижки на весняні рейси до Європи, Кавказу та Середнього Сходу.
Джерело:flyuia.com
На квитки в економ-класі – 20%, в бізнес-класі – 50%.
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Як зазначається, акція діє з 22 лютого до 1 березня включно. Подорожі за ними мають здійснюватися з 25 лютого до 25 квітня 2021 року.
МАУ пропонує акційні квитки за такими напрямками:
- Київ – Вільнюс – 726 гривень
- Київ – Мілан – 1284 гривні
- Київ – Прага – 1508 гривень
- Київ – Мюнхен – 1508 гривень
- Київ – Тбілісі – 1815 гривень
- Київ – Ларнака – 1926 гривень
- Київ – Барселона – 1954 гривні
- Київ – Лондон Гатвік – 2010 гривень
- Київ – Стамбул – 2038 гривень
- Київ – Єреван – 2066 гривень
- Київ – Кишинів – 2234 гривні
- Київ – Лондон Хітроу – 2652 гривні
- Київ – Амстердам – 2960 гривень
- Київ – Баку – 3350 гривень
- Київ – Дубай – 3378 гривень
- Київ – Тель-Авів – 3378 гривень
- Київ – Каїр – 3434 гривні
- Київ – Женева – 3462 гривні
- Київ – Париж – 4328 гривень
У випадку скасування рейсу через пандемію COVID-19, авіакомпанія обіцяє повернути повну вартість квитка + додатково 25%. Також можлива безкоштовна зміна дат онлайн.
Нагадаємо, раніше МАУ у два рази скоротила літній розклад 2021 року і залишила в ньому 20 міжнародних напрямків замість 43.
Авіакомпанія також пропонує нову послугу для туристів – повітряна екскурсія над Києвом, покинутою Прип'яттю, ЧАЕС та аеродромом Гостомель, де базується Ан-225 Мрія.
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