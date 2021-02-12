МАУ скоротила програму літнього сезону 2021: які напрямки залишилися
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" у два рази скоротила літній розклад 2021 року і залишила в ньому 20 міжнародних напрямків замість 43.
Джерело:avianews.com
Оновлена мережа включає тільки середньомагістральні рейси – майже всі з Києва і тільки один з регіонального аеропорту України.
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У новому сезоні авіакомпанія не планує здійснювати польоти на далекі відстані до Нью-Йорку, Торонто та Делі, як це було до карантину.
Внутрішня мережа буде містити рейси з Києва до Херсона, Львова, Харкова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська та Запоріжжя. Польоти за цими напрямками МАУ виконуватиме спільно з "Розою Вітрів".
За якими напрямками МАУ літатиме у літньому сезоні 2021
- Київ – Амстердам
- Київ – Лондон (Гатвік)
- Київ – Лондон (Хітроу)
- Київ – Париж
- Київ – Дубай
- Київ – Вільнюс
- Київ – Мілан
- Київ – Барселона
- Київ – Каїр
- Київ – Ларнака
- Київ – Мюнхен
- Київ – Женева
- Київ – Тбілісі
- Київ – Баку
- Київ – Єреван
- Київ – Стамбул
- Одеса – Стамбул
- Київ – Тель-Авів
- Київ – Прага
- Київ – Кишинів
Між якими містами будуть доступні пересадки в "Борисполі"
Захід
- Амстердам
- Лондон (Гатвік)
- Лондон (Хітроу)
- Париж
- Мілан
- Мюнхен
- Прага
Схід
- Дубай
- Каїр
- Баку
- Єреван
- Стамбул
- Тель Авів
Нагадаємо, раніше український лоукостер SkyUp Airlines анонсував запуск рейсів з Києва до французького міста Марсель.
Додамо, SkyUp навесні також планує запустити три нові рейси з України до Польщі.
Варто зазначити, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нових рейсів з Києва в болгарське місто Бургас.
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