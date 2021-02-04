SkyUp запустить три нових авіарейси з України до Польщі: дати та ціни
Український лоукостер SkyUp навесні 2021 року планує запустити три нові рейси з України до Польщі – Лодзь та Катовіце.
Джерело: сайт "SkyUp Airlines"
Польоти Київ – Лодзь – Київ здійснюватимуться з 29 березня, Львів – Лодзь – Львів з 30 квітня і з 29 травня Київ – Катовіце – Київ.
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Зокрема, рейси з Києва до міста Лодзь до 25 квітня здійснюватимуться двічі на тиждень – щопонеділка і щоп'ятниці, з 25 квітня – у понеділок, середу, п'ятницю і неділю.
Рейси зі Львова до міста Лодзь здійснюватимуться щопонеділка і п'ятниці, з Києва до Катовіце – у вівторок, четвер і суботу.
Вартість квитків на рейси з України до Польщі
Квитки вже доступні на офіційному сайті skyup.aero: (ціна вказана без багажу)
- Київ – Лодзь: від 784 гривень
- Лодзь – Київ: від 731 гривні
- Львів – Лодзь: від 642 гривень
- Лодзь – Львів: від 535 гривень
- Київ – Катовіце: від 812 гривень
- Катовіце – Київ: від 756 гривень
Раніше ми писали, що Державна авіаслужба України надала SkyUp права на п'ять нових маршрутів, але в той самий час заборонила літати у 22 напрямках.
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