Украинский лоукостер SkyUp весной 2021 года планирует запустить три новых рейса из Украины в Польшу – Лодзь и Катовице.

Источник: сайт "SkyUp Airlines"

Полеты Киев – Лодзь – Киев будут осуществляться с 29 марта, Львов – Лодзь – Львов с 30 апреля и с 29 мая Киев – Катовице – Киев.

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В частности, рейсы из Киева в Лодзь до 25 апреля будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам, с 25 апреля – в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Рейсы из Львова в Лодзь будут осуществляться по понедельникам и пятницам, из Киева в Катовице – во вторник, четверг и субботу.

Стоимость билетов на рейсы из Украины в Польшу

Билеты уже доступны на официальном сайте skyup.aero: (цена указана без багажа)

Киев – Лодзь : от 784 гривен

: от 784 гривен Лодзь – Киев : от 731 гривны

: от 731 гривны Львов – Лодзь : от 642 гривны

: от 642 гривны Лодзь – Львов : от 535 гривен

: от 535 гривен Киев – Катовице : от 812 гривен

: от 812 гривен Катовице – Киев: от 756 гривен

Ранее мы писали, что Государственная авиаслужба Украины предоставила SkyUp права на пять новых маршрутов, но в то же время запретила летать в 22 направлениях.