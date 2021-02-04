SkyUp запустит три новых авиарейсы из Украины в Польшу: даты и цены
Украинский лоукостер SkyUp весной 2021 года планирует запустить три новых рейса из Украины в Польшу – Лодзь и Катовице.
Источник: сайт "SkyUp Airlines"
Полеты Киев – Лодзь – Киев будут осуществляться с 29 марта, Львов – Лодзь – Львов с 30 апреля и с 29 мая Киев – Катовице – Киев.
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В частности, рейсы из Киева в Лодзь до 25 апреля будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам, с 25 апреля – в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Рейсы из Львова в Лодзь будут осуществляться по понедельникам и пятницам, из Киева в Катовице – во вторник, четверг и субботу.
Стоимость билетов на рейсы из Украины в Польшу
Билеты уже доступны на официальном сайте skyup.aero: (цена указана без багажа)
- Киев – Лодзь: от 784 гривен
- Лодзь – Киев: от 731 гривны
- Львов – Лодзь: от 642 гривны
- Лодзь – Львов: от 535 гривен
- Киев – Катовице: от 812 гривен
- Катовице – Киев: от 756 гривен
Ранее мы писали, что Государственная авиаслужба Украины предоставила SkyUp права на пять новых маршрутов, но в то же время запретила летать в 22 направлениях.
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