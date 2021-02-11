Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск нових рейсів у червні 2021 року, які літатимуть з Києва в болгарське місто Бургас.

Як повідомляється, нові рейси запроваджують у зв'язку із відкриттям нової сезонної бази у Бургасі, де розміщуватиметься літак Airbus A320 на період з 10 червня по 12 вересня 2021 року

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Перший рейс відбудеться 11 червня. Польоти Київ – Бургас здійснюватимуться щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

Вартість квитків в один бік становитиме близько 25 євро.

Також Wizz Air відкриває шість інших напрямків з Бургаса – у Дортмунд, Ейндховен, Ліверпуль, Познань, Тель-Авів і Турку.

Нагадаємо, раніше український лоукостер SkyUp Airlines анонсував запуск рейсів з Києва до французького міста Марсель.

Додамо, SkyUp навесні також планує запустити три нові рейси з України до Польщі.