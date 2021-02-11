Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых рейсов в июне 2021 года, которые будут летать из Киева в болгарский город Бургас.

Как сообщается, новые рейсы вводят в связи с открытием новой сезонной базы в Бургасе, где будет размещаться самолет Airbus A320 на период с 10 июня по 12 сентября 2021 года.

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Первый рейс состоится 11 июня. Полеты Киев – Бургас будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам.

Стоимость билетов в одну сторону составит около 25 евро.

Также Wizz Air открывает шесть других направлений из Бургаса – в Дортмунд, Эйндховен, Ливерпуль, Познань, Тель-Авив и Турку.

Напомним, ранее украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал запуск рейсов из Киева во французский город Марсель.

Добавим, SkyUp весной также планирует запустить три новых рейса из Украины в Польшу.