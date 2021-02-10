Украинский лоукостер SkyUp Airlines с 28 мая 2021 года будет летать из Киева в Марсель. Даты и цены на билеты – читайте в материале!

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

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Марсель, встречай! Мы начинаем летать в сердце Прованса с 28.05.21 и билеты уже на skyup.aero, – говорится в сообщении.

Актуальные цены на билеты в один конец без багажа:

Киев – Марсель от 2 214 гривен

Марсель – Киев от 2 487 гривен

Добавим, что SkyUp весной 2021 также планирует запустить три новых рейса из Украины в Польшу – Лодзь и Катовице.

Кроме того, ранее в феврале Государственная авиационная служба Украины предоставила авиакомпании SkyUp Airlines права на эксплуатацию пяти воздушных линий, но аннулировала разрешение на 22 направления.

Также SkyUp изменил правила перевозки ручной клади. Максимальный вес ручной клади теперь станет больше, но все пакеты с Duty Free, книги и зонтики придется запаковать в рюкзаки и сумки.