Український лоукостер SkyUp Airlines з 28 травня 2021 року літатиме з Києва до Марселя. Дати та ціни на квитки – читайте у матеріалі!

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень: щовівторка та щоп'ятниці.

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Марселю, зустрічай! Ми розпочинаємо літати у серце Провансу з 28.05.21 і квитки вже на skyup.aero, – йдеться у повідомленні.

Актуальні ціни на квитки в один кінець без багажу:

Київ — Марсель від 2 214 гривень

Марсель — Київ від 2 487 гривень

Додамо, що SkyUp навесні 2021 року також планує запустити три нові рейси з України до Польщі – Лодзь та Катовіце.

Крім того, раніше в лютому Державна авіаційна служба України надала авіакомпанії SkyUp Airlines права на експлуатацію п'яти повітряних ліній, але анулювала дозвіл на 22 напрямки.

Також SkyUp змінив правила перевезення ручної поклажі. Максимальна вага ручної поклажі тепер стане більше, але всі пакети з Duty Free, книги та парасольки доведеться запакувати у рюкзаки та сумки.