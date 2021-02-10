SkyUp навесні запустить рейси з Києва до ще одного міста Франції: ціни та розклад
Український лоукостер SkyUp Airlines з 28 травня 2021 року літатиме з Києва до Марселя. Дати та ціни на квитки – читайте у матеріалі!
Джерело:Фейсбук SkyUp Airlines
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Марселю, зустрічай! Ми розпочинаємо літати у серце Провансу з 28.05.21 і квитки вже на skyup.aero, – йдеться у повідомленні.
Актуальні ціни на квитки в один кінець без багажу:
- Київ — Марсель від 2 214 гривень
- Марсель — Київ від 2 487 гривень
Додамо, що SkyUp навесні 2021 року також планує запустити три нові рейси з України до Польщі – Лодзь та Катовіце.
Крім того, раніше в лютому Державна авіаційна служба України надала авіакомпанії SkyUp Airlines права на експлуатацію п'яти повітряних ліній, але анулювала дозвіл на 22 напрямки.
Також SkyUp змінив правила перевезення ручної поклажі. Максимальна вага ручної поклажі тепер стане більше, але всі пакети з Duty Free, книги та парасольки доведеться запакувати у рюкзаки та сумки.
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