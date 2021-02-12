Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в два раза сократила летнее расписание 2021 и оставила в нем 20 международных направлений вместо 43.

Обновленная сеть включает только среднемагистральные рейсы – почти все из Киева и только один из регионального аэропорта Украины.

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В новом сезоне авиакомпания не планирует осуществлять полеты на дальние расстояния в Нью-Йорк, Торонто и Дели, как это было в карантин.

Внутренняя сеть будет содержать рейсы из Киева в Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья. Полеты по этим направлениям МАУ будет выполнять совместно с "Розой Ветров".

По каким направлениям МАУ будет летать в летнем сезоне 2021

Киев – Амстердам

Киев – Лондон (Гатвик)

Киев – Лондон (Хитроу)

Киев – Париж

Киев – Дубай

Киев – Вильнюс

Киев – Милан

Киев – Барселона

Киев – Каир

Киев – Ларнака

Киев – Мюнхен

Киев – Женева

Киев – Тбилиси

Киев – Баку

Киев – Ереван

Киев – Стамбул

Одесса – Стамбул

Киев – Тель-Авив

Киев – Прага

Киев – Кишинев

Между какими городами будут доступны пересадки в "Борисполе"

Запад

Амстердам

Лондон (Гатвик)

Лондон (Хитроу)

Париж

Милан

Мюнхен

Прага

Восток

Дубай

Каир

Баку

Ереван

Стамбул

Тель Авив

Напомним, ранее украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал запуск рейсов из Киева во французский город Марсель.

Добавим, SkyUp весной также планирует запустить три новых рейса из Украины в Польшу.

Стоит отметить, венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых рейсов из Киева в болгарский город Бургас.