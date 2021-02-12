МАУ сократила программу летнего сезона 2021: какие направления остались
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в два раза сократила летнее расписание 2021 и оставила в нем 20 международных направлений вместо 43.
Источник:avianews.com
Обновленная сеть включает только среднемагистральные рейсы – почти все из Киева и только один из регионального аэропорта Украины.
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В новом сезоне авиакомпания не планирует осуществлять полеты на дальние расстояния в Нью-Йорк, Торонто и Дели, как это было в карантин.
Внутренняя сеть будет содержать рейсы из Киева в Херсон, Львов, Харьков, Одессу, Днепра, Ивано-Франковска и Запорожья. Полеты по этим направлениям МАУ будет выполнять совместно с "Розой Ветров".
По каким направлениям МАУ будет летать в летнем сезоне 2021
- Киев – Амстердам
- Киев – Лондон (Гатвик)
- Киев – Лондон (Хитроу)
- Киев – Париж
- Киев – Дубай
- Киев – Вильнюс
- Киев – Милан
- Киев – Барселона
- Киев – Каир
- Киев – Ларнака
- Киев – Мюнхен
- Киев – Женева
- Киев – Тбилиси
- Киев – Баку
- Киев – Ереван
- Киев – Стамбул
- Одесса – Стамбул
- Киев – Тель-Авив
- Киев – Прага
- Киев – Кишинев
Между какими городами будут доступны пересадки в "Борисполе"
Запад
- Амстердам
- Лондон (Гатвик)
- Лондон (Хитроу)
- Париж
- Милан
- Мюнхен
- Прага
Восток
- Дубай
- Каир
- Баку
- Ереван
- Стамбул
- Тель Авив
Напомним, ранее украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал запуск рейсов из Киева во французский город Марсель.
Добавим, SkyUp весной также планирует запустить три новых рейса из Украины в Польшу.
Стоит отметить, венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых рейсов из Киева в болгарский город Бургас.
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