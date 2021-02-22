Во время пандемии не так легко позволить себе путешествия, ведь для некоторых это не по карману. Однако авиакомпания "Международные авиалинии Украины" специально для вас объявила о скидках на весенние рейсы в Европу, Кавказ и Средней Восток.

На билеты в эконом-классе – 20%, в бизнес-классе – 50%.

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Как отмечается, акция действует с 22 февраля по 1 марта включительно. Путешествия за ними должны осуществляться с 25 февраля до 25 апреля 2021 года.

МАУ предлагает акционные билеты по следующим направлениям:

Киев – Вильнюс – 726 гривен

Киев – Милан – 1284 гривны

Киев – Прага – 1508 гривен

Киев – Мюнхен – 1508 гривен

Киев – Тбилиси – 1815 гривен

Киев – Ларнака – 1926 гривен

Киев – Барселона – 1954 гривны

Киев – Лондон Гатвик – 2010 гривен

Киев – Стамбул – 2038 гривен

Киев – Ереван – 2066 гривен

Киев – Кишинев – 2234 гривны

Киев – Лондон Хитроу – 2652 гривны

Киев – Амстердам – 2960 гривен

Киев – Баку – 3350 гривен

Киев – Дубай – 3378 гривен

Киев – Тель-Авив – 3378 гривен

Киев – Каир – 3434 гривны

Киев – Женева – 3462 гривны

Киев – Париж – 4328 гривен

В случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть полную стоимость билета + дополнительно 25%. Также возможна бесплатная смена дат онлайн.

Напомним, ранее МАУ в два раза сократила летнее расписание 2021 года и оставила в нем 20 международных направлений вместо 43.

Авиакомпания предлагает новую услугу для туристов – воздушная экскурсия над Киевом, брошенной Припятью, ЧАЭС и аэродромом Гостомель, где базируется Ан-225 Мрия.