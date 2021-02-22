Скидки на авиабилеты до 50%: МАУ устроила для своих клиентов большую весеннюю распродажу
Во время пандемии не так легко позволить себе путешествия, ведь для некоторых это не по карману. Однако авиакомпания "Международные авиалинии Украины" специально для вас объявила о скидках на весенние рейсы в Европу, Кавказ и Средней Восток.
Источник:flyuia.com
На билеты в эконом-классе – 20%, в бизнес-классе – 50%.
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Как отмечается, акция действует с 22 февраля по 1 марта включительно. Путешествия за ними должны осуществляться с 25 февраля до 25 апреля 2021 года.
МАУ предлагает акционные билеты по следующим направлениям:
- Киев – Вильнюс – 726 гривен
- Киев – Милан – 1284 гривны
- Киев – Прага – 1508 гривен
- Киев – Мюнхен – 1508 гривен
- Киев – Тбилиси – 1815 гривен
- Киев – Ларнака – 1926 гривен
- Киев – Барселона – 1954 гривны
- Киев – Лондон Гатвик – 2010 гривен
- Киев – Стамбул – 2038 гривен
- Киев – Ереван – 2066 гривен
- Киев – Кишинев – 2234 гривны
- Киев – Лондон Хитроу – 2652 гривны
- Киев – Амстердам – 2960 гривен
- Киев – Баку – 3350 гривен
- Киев – Дубай – 3378 гривен
- Киев – Тель-Авив – 3378 гривен
- Киев – Каир – 3434 гривны
- Киев – Женева – 3462 гривны
- Киев – Париж – 4328 гривен
В случае отмены рейса из-за пандемии COVID-19, авиакомпания обещает вернуть полную стоимость билета + дополнительно 25%. Также возможна бесплатная смена дат онлайн.
Напомним, ранее МАУ в два раза сократила летнее расписание 2021 года и оставила в нем 20 международных направлений вместо 43.
Авиакомпания предлагает новую услугу для туристов – воздушная экскурсия над Киевом, брошенной Припятью, ЧАЭС и аэродромом Гостомель, где базируется Ан-225 Мрия.
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