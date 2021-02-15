Наверное каждый хотел бы полетать над городом-призраком. Теперь у вас есть такая возможность, ведь МАУ начала продажу билетов на воздушную экскурсию над Киевом, брошенной Припятью, ЧАЭС и аэродромом Гостомель, где базируется Ан-225 Мечта.

Полет будет осуществляться 7 марта на региональном реактивном самолете Embraer 195. Продолжительность – 1 час 10 минут.

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Как будет происходить экскурсия

Самолет взлетит из аэропорта Борисполь, пройдет над Киевом на высоте 900 метров и возьмет курс на Зону отчуждения. Маршрут спланирован так, что все ключевые объекты смогут увидеть пассажиры с обеих сторон самолета.

Цена авиабилета на одного человека составляет 2660 гривен

В нее входит перелет, питание и экскурсия на крупнейший пассажирский самолет в Украине Boeing 777 по возвращению в Борисполь.



План воздушной экскурсии МАУ над Киевом и Зоной отчуждения / avianews.com

Всего доступно 100 билетов. Чтобы забронировать место, необходимо написать запрос в МАУ на электронную почту excursion@flyuia.com.

Напомним, ранее стало известно, что Украина будет развивать туризм в Чернобыльской зоне, который пострадал из-за пандемии.

Добавим, 4 февраля Припяти исполнился 51 год. В честь этого презентовали видео, в котором можно увидеть как выглядел город до аварии на ЧАЭС.