Припять и ЧАЭС с высоты птичьего полета: МАУ предлагает новую услугу для туристов – цена
Наверное каждый хотел бы полетать над городом-призраком. Теперь у вас есть такая возможность, ведь МАУ начала продажу билетов на воздушную экскурсию над Киевом, брошенной Припятью, ЧАЭС и аэродромом Гостомель, где базируется Ан-225 Мечта.
Источник:avianews.com
Полет будет осуществляться 7 марта на региональном реактивном самолете Embraer 195. Продолжительность – 1 час 10 минут.
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Как будет происходить экскурсия
Самолет взлетит из аэропорта Борисполь, пройдет над Киевом на высоте 900 метров и возьмет курс на Зону отчуждения. Маршрут спланирован так, что все ключевые объекты смогут увидеть пассажиры с обеих сторон самолета.
В нее входит перелет, питание и экскурсия на крупнейший пассажирский самолет в Украине Boeing 777 по возвращению в Борисполь.
План воздушной экскурсии МАУ над Киевом и Зоной отчуждения / avianews.com
Всего доступно 100 билетов. Чтобы забронировать место, необходимо написать запрос в МАУ на электронную почту excursion@flyuia.com.
Напомним, ранее стало известно, что Украина будет развивать туризм в Чернобыльской зоне, который пострадал из-за пандемии.
Добавим, 4 февраля Припяти исполнился 51 год. В честь этого презентовали видео, в котором можно увидеть как выглядел город до аварии на ЧАЭС.
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