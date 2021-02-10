Украина будет развивать туризм в Чернобыльской зоне, который пострадал из-за пандемии коронавируса.

Меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС подписали в понедельник ряд министерств Украины.

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"Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Какие будут нести не только туристическую составляющую, но и исторический и культурный компонент", – сказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский .

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в зону отчуждения.

35 лет объекты в зоне отчуждения, в которые все приезжают, очевидно, требуют консервации. Именно поэтому мы думаем, что начало работы по внесению некоторых объектов в список наследия ЮНЕСКО позволит начать эту работу, и важно ее сделать не просто ярко, но и с содержанием,

– сказал Ткаченко о недвижимом имуществе в зоне отчуждения, перечень объектов будет определено позже.



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