Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с марта начинает постепенное восстановление своей сети.

С конца марта самолета полетят из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону, Кишинёв, а также из Одессы в Стамбул.

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Дополнительно авиакомпания осуществит специальные эвакуационные рейсы из Киева в Дели 25 февраля, 5, 13, 18 марта и в Ташкент 28 февраля, 10, 21, 31 марта.

В марте МАУ увеличит частоту полетов в ежедневной на маршрутах из Киева в Амстердам, Париж, Милан, Тбилиси, Ереван, Тель-Авив.

Число рейсов на линии Киев-Дубай весной достигнет шести в неделю.

Чего ожидать туристической отрасли в 2021

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году туристическая сфера пострадала больше всего. Министр культуры Украины Александр Ткаченко говорит, что теперь на ее восстановление можно рассчитывать не ранее 2023 года.

Ранее, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает частичное ослабление карантина для летних поездок за границу. При этом он подчеркнул, что сейчас совершенно невозможно спрогнозировать, когда ограничения на пересечение границ будут полностью сняты.

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Зато вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Государственная авиационная служба утвердила перечень стран, куда украинцы смогут улететь летом.

Стоит отметить, что все чаще ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Например, Израиль и Греция уже активно их вводят.