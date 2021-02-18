Часто бывают неприятные ситуации, когда задерживают рейс и туристы долго ждут в аэропорту. В таких ситуациях люди теряются и не знают, что делать.

Недавно украинцы несколько дней не могли вылететь из Занзибара. Журналисты пообщались с юристом и управляющим партнером Advice Group Антоном Подильчак. Он рассказал, как действовать в критической ситуации, стоит ли распространять информацию в социальных сетях и как получить компенсацию.

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Что делать туристу в форс-мажорных ситуациях?

Главный совет для туристов – учитывать все обстоятельства. При возвращении украинцев из Занзибара возник форс-мажор – сломанный самолет. Это было трудно заранее предсказать.

Ситуация с отложенным рейсом распространена, если речь идет о нерегулярных чартерных перелетах в пока уникальные для украинцев направления.

Можно ли обезопасить себя от расходов при задержке самолета?

Этот вопрос нужно задавать к туроператору – "Покроют ли они расходы, даже если они связаны с форс-мажорными обстоятельствами?", "Предусмотрена компенсация и в каких случаях?".



Нужно внимательно читать договор \ Photo by Artur Tumasjan on Unsplash

На те случаи, которые не покрывает договор, стоит приобрести страховой полис. Компании предлагают различные варианты, которые в частности покрывают и неприятные ситуации с перелетом. Тогда именно страховая компания обязана возместить потраченные деньги.

Что делать, если рейс задержали или перенесли?

В ситуации с задержкой рейса стоит требовать выполнения всех условий договора. Туроператор всегда ответственный за их выполнение.

Если по каким-либо причинам это невозможно - самому позаботиться о жилье в настоящее время и питания. Рассчитывать сначала нужно только на себя.

Но потом надо хранить все чеки, а когда будете дома – требовать у туроператора возврата денег в порядке регресса (право лица, потратила средства обратиться к должнику). Если же ситуацию не удается урегулировать мирно – подавать иск в суд. Если же возмещения не урегулированы в договоре – минимальные стандарты перелетов, которые гарантирует государство. Однако, некоторые из них действуют на регулярных рейсах.

Например, если турист теряет свой багаж, ему могут компенсировать от 150 до 300 евро (4500 - 9000 гривен) за каждую единицу багажа, а в случае задержки рейса более чем на 5 часов – авиакомпания обязана предложить другой вариант.

Что делать, когда турист летел самостоятельно, а не с пакетным туром?

Если человек путешествует самостоятельно, а не через туристическую фирму, то необходимо покупать страховой полис и рассчитывать только на собственные силы.

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Условия перелета чартера стоит пересмотреть еще до вылета – независимо от того летит турист самостоятельно пользуется услугами оператора. Стоит больше узнать о гарантиях перевозчика, если он не сможет выполнить обязательства (например, организовать своевременный и безопасный перелет).

Как возместить все расходы?

При необходимости, можно ссылаться на гражданское законодательство и требовать возместить деньги. Если перевозчик или туроператор не выполнили своих обязательств.

Для того, чтобы проще доказывать правоту, надо иметь фиксацию всех расходов. Также они должны быть адекватны. То есть, туроператор может легче возместить потраченное на тризироковий отель, чем на элитные номера. Все же если на острове есть только отели люкс класса – тогда стоит купить номер там.



Фиксируйте все свои расходы \ Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Время возврата денег зависит от компании и ее желание сохранить репутацию. Ответственные реагируют на просьбы после первого обращения клиента, другие – ждут иска в суд.

Если клиент обращается в суд, то должен быть готов, что судебные процессы будут продолжаться от 6 месяцев до 3 лет.

Стоит коммуницировать с другими пассажирами и распространять информацию в соцсети?

Вместе легче получить информацию и решать проблемы. А если придется решать дело через суд – другие пассажиры могут стать свидетелями в судебном процессе.

Огласка может помочь быстрее решить ситуацию. Однако, при распространении информации о ситуации в социальных сетях, надо быть объективными и точно описывать проблемы, которые появляются.

Могут ли пассажиров просить оставить багаж в другой стране?

Если вас просят оставить багаж, а в договоре предусмотрена его определенное количество – это невыполнение условий договора. Туристы имеют право требовать взять часть багажа с собой.

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Однако в этой ситуации стоит идти на переговоры с компанией. Еслибудет выбор лететь без багажа или не лететь совсем – стоит согласиться на второй вариант. При этом точно понимать, когда и при каких условиях ваши вещи вернутся в Украину.

Обязательства власти и туроператора перед туристами?

Обязательства туроператора и власти регулируют одновременно Гражданский кодекс Украины и Закон "О туризме".

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Туроператор ответственный за все условия договора. За исключением, если:

в нарушении виноват сам турист,

нарушения произошли по вине третьего лица или условия, о которых трудно было знать заранее,

нарушения произошли из-за форс-мажорные ситуации.

В случае с туристами, которые возвращались с Занзибара, можно апеллировать ко второму и третьему пункту. JoinUp, как туроператор должен возместить причиненные имущественные убытки и моральный ущерб. Но скорее всего, придется обратиться в суд,

– сказал Антон Подильчак.

Что касается власти, то Украина имеет только одно посольство в Кении (и одно почетное консульство). В Танзании, в состав которой входит остров Занзибар, нет даже консульства. А договорная база и с Кенией, и с Танзанией и нашим государством практически отсутствует.