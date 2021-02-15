Около 190 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за неисправности самолета. Авиакомпания Sky Up Airlines прокомментировала инцидент и рассказала о своих дальнейших действиях.

Застрявшим туристам приходится ночевать на улице, в автобусе или местном отеле, который считается борделем.

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Путешественники пишут в своих соцсетях, что авиакомпания SkyUp, которая принадлежит туристическому агентству Join Up, не реагирует на проблему и неизвестно, когда 190 человек вернутся домой. В свою очередь авиакомпания прокомментировала ситуацию.

Что случилось?

По техническим причинам рейс SkyUp Airlines PQ 6972 Занзибар – Киев не вылетел по расписанию. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс. Однако для соблюдения правил и процедур при выполнении рейса, в том числе о рабочем времени экипажей для выполнения рейса нужно было внести изменения в маршрут. А также, получить соответствующие необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем, – пишет авиаперевозчик.

Как Sky Up решает проблему?

В сообщении говорится, что в течение 13 – 15 февраля представители компании ведут переговоры с авиационными органами стран, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве. Несколько раз они получали устные заверения о готовности предоставить разрешения.

"Мы начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ", – отмечает Sky Up.

Добавим, сейчас к переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

Что авиакомпания делает для пассажиров?

Так как сейчас на острове высокий сезон, авиакомпании не удалось сразу обеспечить туристов комфортным проживанием: только питанием и возможностью пользоваться инфраструктурой отелей. Указано, что сейчас все расселены в отдельных номерах до 16 февраля 2021 года.

Что будет дальше?

Если мы не получим разрешительных документов на сегодняшний вылет, завтра все пассажиры смогут вылететь в Киев нашим регулярным рейсом, – заверила авиакомпания.

Отмечается, что актуальную информацию о времени вылета пассажиры получат в смс-сообщениях.