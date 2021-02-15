Близько 190 українських туристів застрягли на Занзібарі через несправність літака. Авіакомпанія Sky Up Airlines прокоментувала інцидент й розповіла про свої подальші дії.

Застряглим туристам доводиться ночувати на вулиці, в автобусі чи місцевому готелі, який вважається борделем.

До теми Ночують на вулиці: українські туристи застрягли на Занзібарі через зламаний літак – фото й відео

Мандрівники пишуть у своїх соцмережах, що авіакомпанія SkyUp, яка належить туристичному агентству Join Up, не реагує на проблему і невідомо, коли 190 осіб повернуться додому. Своєю чергою авіакомпанія прокоментувала ситуацію.

Що сталося?

З технічних причин рейс SkyUp Airlines PQ 6972 Занзібар – Київ не вилетів за розкладом. За кілька годин технічно літак був готовий здійснити рейс. Однак для дотримання правил і процедур при виконанні рейсу, зокрема щодо робочого часу екіпажів, для виконання рейсу потрібно було внести зміни в маршрут. А також, отримати відповідні необхідні дозвільні документи від країн, чиї кордони ми перетинаємо, – пише авіаперевізник.

Як Sky Up розв'язує проблему?

У повідомленні йдеться, що протягом 13 – 15 лютого представники компанії ведуть переговори з авіаційними органами країн, щоб отримати дозволи на проліт у їхньому повітряному просторі. Декілька разів вони отримували усні запевнення щодо готовності надати дозволи.

"Ми розпочинали підготовку до рейсу, зриваючи пасажирів з місця, однак в останній момент отримували відмову", – зауважує Sky Up.

Додамо, наразі до переговорів приєдналася Державіаслужба України, щоб пришвидшити розв'язання питання.

Що авіакомпанія робить для пасажирів?

Через те, що зараз на острові високий сезон, авіакомпанії не вдалося одразу забезпечити туристів комфортним проживанням: лише харчуванням і можливістю користуватися інфраструктурою готелів. Зазначено, що наразі всі розселені в окремих номерах до 16 лютого 2021 року.

Що буде далі?

Якщо ми не отримаємо дозвільних документів на сьогоднішній виліт, завтра всі пасажири зможуть вилетіти в Київ нашим регулярним рейсом, – запевнила авіакомпанія.

Зауважується, що актуальну інформацію про час вильоту пасажири отримають у смс-повідомленнях.