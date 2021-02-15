Всем интересные способы, как сэкономить при покупке билетов на самолет. Своим опытом поделилась украинская стюардесса лоукостера SkyUp Таисия.

Девушка посоветовала туристам бронировать билеты в будние дни, в ночное время или рано утром – в эти периоды стоимость билетов держится на низком уровне.

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Не игнорируйте опцию "календарь низких цен" – это гибкие даты для поездки.

Чем меньше свободных мест в самолете – тем выше стоимость. Лутшая цена на билеты – за два месяца (50-60 дней) до рейса,

– посоветовала девушка.

Покупать билеты выгоднее с вылетом и прилетом в середине недели, при этом самые дешевые варианты, как правило, выпадают на вторник, среду и четверг, а самые дорогие – в выходные и праздничные дни.

Также играет роль время вылета – вечерние и ночные рейсы могут быть дешевле, однако в этом случае необходимо учитывать расходы на такси.

Рекомендуют активировать на устройствах авиарежим.

Если вы несколько раз ищете билеты по одному и тому же направлению, поисковик запоминает это и будет показывать билеты дороже, потому что, грубо говоря, понимает, что вам нужны эти билеты и вы их купите даже с высокой стоимостью,

– добавила стюардесса.

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