На что туристы только не идут ради "халявного" проживания. Например, американец Райан Сентелль Стейт придумал незаконную схему, которая позволила ему не оплачивать гостиничный номер.

Он намеренно выпускал хомяков и мышей в помещение, а потом жаловался на них персоналу.

Читайте также Как бесплатно полететь в бизнес-классе: работник авиакомпании раскрыл секрет

Мужчина из Юты заселялся в отель, выпускал грызунов, а затем жаловался на них персоналу. Таким образом ему удавалось проживать за счет отеля, – говорится в сообщении.

Полицейские задержали мошенника и обнаружили как минимум три случая, когда Стейт применял незаконную схему. Неизвестно сколько еще таких афер прокрутил мужчина. Американцу предъявили обвинения.

Пострадавшие гостиницы были вынуждены провести дезинсекцию. Также уточняется, что после выселения Райана работники находили значительные повреждения в номерах, где он останавливался.

Не повторяйте этого!