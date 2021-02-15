Усім цікаві способи, як заощадити під час покупки квитків на літак. Своїм досвідом поділилася українська стюардеса лоукостера SkyUp Таїсія.

Дівчина порадила туристам бронювати квитки у будні дні, в нічний час або рано вранці – в ці періоди вартість квитків тримається на нижчому рівні.

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Не ігноруйте опцію "календар низьких цін" – це гнучкі дати для поїздки.

Чим менше вільних місць в літаку – тим вище вартість. Краща ціна на квитки – за два місяці (50-60 днів) до рейсу,

– порадила дівчина.

Купувати квитки вигідніше з вильотом і прильотом в середині тижня, при цьому найдешевші варіанти, як правило, випадають на вівторок, середу і четвер, а найдорожчі – на вихідні та святкові дні.

Також грає роль час вильоту – вечірні та нічні рейси можуть бути дешевше, проте в цьому випадку необхідно враховувати витрати на таксі.

Рекомендують активувати на пристроях авіарежим.

Якщо ви кілька разів шукаєте квитки по одному і тому ж напрямку, пошуковик запам'ятовує це і буде показувати квитки дорожче, бо, грубо кажучи, розуміє, що вам потрібні ці квитки та ви їх купите навіть з вищою вартістю,

– додала стюардеса.

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