Які пасажири є потенційно небезпечними: стюардеса перерахувала їхні ознаки
На борту завжди є різні пасажири. І ,якщо стюардеси побачать у комусь ознаки потенційно небезпечного, то можуть вжити відповідних заходів.
Джерело:Daily Express
Стюардеси в онлайн-сервісі Reddit перерахували деякі ознаки, на які вони спеціально звертають увагу, щоб запобігти неприємним ситуаціям на борту.
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Бортпровідниця з 27-річним стажем Дженіс Бріджер розказала, що звертає увагу, якщо у пасажирів немає при собі сумок або вони одягнені в незвичайний одяг. Такі туристи виглядають дуже підозрілими, і бортпровідники можуть вжити додаткових заходів.
Якщо бачимо, що хтось знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, ми просимо його покинути борт,
– зазначила Бріджер.
Жінка додала, що також помічає пасажирів, які виглядають хворими. Їх просять пропустити рейс.
Ще одним пунктом, що викликає підозру екіпажу, є невідповідність одягу сезону.
"Мене бентежить, коли пасажир одягнений в зимове пальто, хоча зараз літо", – додала ще одна бортпровідниця Саллі Енн Маклаган.
Раніше працівник авіакомпанії розповів, як можна покращити своє місце в літаку перед самою посадкою, на стійці реєстрації.
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