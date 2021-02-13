Какие пассажиры являются потенциально опасными: стюардесса перечислила их признаки
На борту всегда есть разные пассажиры. И, если стюардессы увидят в ком-то признаки потенциально опасного, то могут принять соответствующие меры.
Источник:Daily Express
Стюардессы в онлайн-сервисе Reddit перечислили некоторые признаки, на которые они специально обращают внимание, чтобы предотвратить неприятные ситуации на борту.
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Бортпроводница с 27-летним стажем Дженис Бриджер рассказала, что обращает внимание, если в пассажиров нет при себе сумок или они одеты в необычную одежду. Такие туристы выглядят очень подозрительными, и бортпроводники могут принять дополнительные меры.
Если видим, что кто-то находится в состоянии алкогольного опьянения, мы просим его покинуть борт,
– отметила Бриджер.
Женщина добавила, что также замечает пассажиров, которые выглядят больными. Их просят пропустить рейс.
Еще одним пунктом, вызывает подозрение экипажа, является несоответствие одежды сезона.
"Меня смущает, когда пассажир одет в зимнее пальто, хотя сейчас лето", – добавила еще одна бортпроводница Салли Энн Маклаган.
Ранее работник авиакомпании рассказал, как можно улучшить свое место в самолете перед самой посадкой, на стойке регистрации.
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