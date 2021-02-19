Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з березня розпочинає поступове відновлення своєї мережі.

З кінця березня літака полетять з Києва до Ларнаки, Вільнюс, Барселону, Кишинів, а також з Одеси до Стамбулу.

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Додатково авіакомпанія здійснить спеціальні евакуаційні рейси з Києва в Делі 25 лютого, 5, 13, 18 березня і в Ташкент 28 лютого, 10, 21, 31 березня.

У березні МАУ збільшить частоту польотів до щоденної на маршрутах з Києва в Амстердам, Париж, Мілан, Тбілісі, Єреван, Тель-Авів.

Число рейсів на лінії Київ-Дубай навесні досягне шести в тиждень.

Чого очікувати туристичній галузі у 2021

Через пандемію коронавірусу у 2020 році туристична сфера постраждала найбільше. Міністр культури України Олександр Ткаченко каже, що тепер на її відновлення можна розраховувати не раніше 2023 року.

Раніше, голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що допускає часткове послаблення карантинних обмежень для літніх поїздок за кордон. При цьому він підкреслив, що зараз аж ніяк неможливо спрогнозувати, коли обмеження на перетин кордонів будуть повністю зняті.

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Натомість віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Державна авіаційна служба затвердила перелік країн, куди українці зможуть полетіти влітку.

Варто зазначити, що все частіше ведуться розмови про запровадження паспортів вакцинації, які дозволять туристам знову подорожувати. Наприклад, Ізраїль та Греція вже активно їх запроваджують.