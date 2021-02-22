Авиакомпания SkyUp ввела новые правила относительно того, кто платит за ошибку в билете. В некоторых случаях вам исправят ее бесплатно, в других – придется заплатить.

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Ошибка в имени или фамилии

Если допущено 3 ошибки, исправление обойдется в 45 долларов за одного пассажира. Речь идет именно об исправлении ошибок, а не замену имени или фамилии полностью.

Бесплатно исправить ошибки можно:

пассажирам старше 65 лет

пассажирам, которые поменяли фамилию из-за изменения семейного статуса

пассажирам, у которых неправильно указан пол или дата рождения

пассажирам, которые допустили ошибку в данных паспорта (номер, серия и срок действия)

Как исправить ошибки в авиабилете

Прежде всего необходимо обратиться в колл-центр авиакомпании SkyUp. До вылета рейса должно оставаться более 5 часов.

Что будет, если не исправить ошибки в билете

В таком случае авиакомпания может отказать в посадке на основании авиационных правил Украины. Дело в том, что из-за различия данных, человека нельзя идентифицировать как пассажира, указанного в билете.

Отметим, ранее лоукостер SkyUp изменил правила регистрации на свои рейсы. Теперь она начинается за 2,5 часа и заканчивается за 45 минут до вылета.