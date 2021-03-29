Поблизу культурної столиці України є безліч місць, де можна відпочити, дізнатися щось нове і відволіктись від міської метушні. Тут і таємничі замки, приголомшливі скелі, мальовничі водоспади та інші цікаві локації.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам добірку місць неподалік Львова, які можна відвідати за один день. Кожного з них найзручніше дістатися автомобілем.

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Маршрут одного дня зі Львова

Замки "Золотої Підкови"

Передусім у Львівській області варто вирушити у тур середньовічними замками.

Олеський

Олеський замок починає туристичний маршрут "Золотої підкови". Цю фортецю звели у XIV столітті за часів литовського князя Любарта. Він розташований на межі Галичини й Волині, добре століття був опорою Русі та протистояв полякам, литовцям, угорцям. Однак наприкінці XV століття опинився під окупацією.



Олеський замок / Фото: Pinterest

Прикро, але замок не витримав нищівного землетрусу 1838 року, і дуже довго стояв руїною. Зараз його частково відреставрували, тепер там філія Львівського національного музею.

Підгорецький

Наступним пунктом є Підгорецький замок. Його вважають одним із найкрасивіших у Європі з епохи Ренесансу. Замок з усіх боків оточений парком і вирізняється цілісністю художнього задуму. На жаль, багато пам’яток звідси було вивезено до Санкт-Петербурга у радянські часи, і вони так і не повернулись додому.



Підгорецький замок / Фото: Назарій Лазур

Сьогодні він належить до переліку пам'яток світу, які потребують реставрації. До слова, саме цей замок виконував роль Версалю в радянському фільмі про трьох мушкетерів.

Золочівський

Третя точка маршруту. Він також постав у XVII столітті. Упродовж свого існування служив фортецею, палацом, королівською резиденцію, садибою магнатів, навчальним закладом і в'язницею. Сьогодні тут музей-заповідник та відділення Львівської картинної галереї.



Територія Золочівського замку / Фото: Назарій Лазур

Тустань

Часто до туристичного маршруту "Золота Підкова" ще вносять фортецю Тустань посеред так названих Урицьких скель. Це одне з найвідоміших місць відпочинку у Львівській області. На скелях збереглись петрогліфи – висічені в камені малюнки, що зображують Сонце, тварин, людей та інші символи. Грандіозні панорами з висоти урицьких скель варті того, щоб забратися на самий верх фортеці по довгих і витких дерев'яних сходах.



Тустань / Фото: Instagram / @irekhman

Ведмежий притулок "Домажир"

Поблизу села Домажир, за 20 кілометрів від Львова, розташований ведмежий реабілітаційний центр, метою якого є допомога та порятунок ведмедів із притравлювальних станцій, пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. Площа притулку 20 гектарів, тож умови для утримання тварин наближені до природних. Кожен ведмідь має свій особистий вольєр. Зараз тут перебуває 6 ведмедів.



Ведмідь Френкі у "Домажирі" / Фото: Світлана Дмитренко

Водоспад Сопіт

Він не є таким популярним як Гуркало чи Кам'янка, однак не менш цікавий для відвідин. Його висота — 8 метрів, а глибина чаші сягає пів метра. Вода не падає донизу, а стікає скелястим крутим схилом, впадаючи до Сопотянки, притоки Стрию. Довкола водоспаду росте мальовничий карпатський ліс.



Водоспад Сопіт / Фото: Instagram / @mor.lr

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Чим дістатися?

Найзручніше добиратися власним авто. Потрібно обирати таке, що зможе подолати певні ділянки, які не в найкращому стані. Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, адже ця модель провезе вас у будь-якому місці. Вона дозволить компактно скласти речі кожного з пасажирів, адже багажне відділення цього автомобіля вважається кращим у своєму класі (521 літр і 1630 зі складеними сидіннями). Також дозволить зекономити бюджет, бо середня витрата палива від 4,50 літрів на 100 кілометрів. А її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!