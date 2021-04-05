Пандемия – не повод отказываться от культурного и интересного досуга. В Киеве немало мест, которые можно посетить и во время карантина.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас подборку безопасных мест в столице Украины. Говорится о муралах, которые доступны для туристов в любой момент.

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Художники из разных уголков мира дарят свои творения Киеву, немало и украинских художников, превращают мрачные стены на настоящие яркие произведения искусства.

Муралы Киева

Портрет героя "Небесной сотни" Сергея Нигояна

Нигоян погиб 22 января 2014 года от ранения вызванного свинцовой картечью во время Революции Достоинства.

Портрет появился на стене дома в центре Киева летом 2015 года. Автор – португальский художник Александр фарт ("Vhils"). Его граффити особое тем, что не нарисовано, а высеченное. Вместо краски художник использует строительные инструменты, которыми снимает слои старой штукатурки, обнажая кирпичную кладку.



Портрет Сергея Нигояна на стене дома в Киеве / Фото: Instagram / @kyivmaps

Адрес: ул. Михайловская, 22

"Девушка в вышиванке"

Стенопись посвящённый красоте украинских женщин в октябре 2015 года создал австралийский художник Гвидо Ван Хелтен. На огромном панно изображена девушка, которая держит в руках вышиванку. Стрит-арт занимает стену 16-этажного дома.



Мурал "Девушка в вышиванке" / Фото: Facebook / Geo Leros

Адрес: ул. Леси Украинки, 36А

"Жар-птица"

Яркая птица стала первой работой художника из Майами Эрнесто Маранье. При создании мурала у художника похитили краски.



"Жар-птица "на одном из домов Киева / Фото: tsn.ua / Юлия Николаева

Адрес: просп. Николая Бажана, 5Е

"Возрождение"

Авторами мурала на Андреевском спуске стали Алексей Кислов из Украины и Жульен Маллан "Seth" из Франции. Он был создан в рамках "Французской весны", и изображает возрождения страны. На 15-метровом "полотне" нарисована девушка-украинка, которая символизирует дух страны и имеет "космическую" внешность.



Мурал "Возрождение" / Фото: Instagram / @ponka_anna

Адрес: ул. Боричев Ток, 33/6

"Гигантские ласточки"

Автором стенописи, где изображены огромные ласточки, которые будто трансформируются в других животных, стал португальский художник Антонио Корреа. Интересно, что художники оснастили его кнопкой, что включает направленное освещение, чтобы в ночной час ним тоже можно было насладиться. Свет горит только пока давят на кнопку.



"Гигантские ласточки" в Киеве / Фото: tsn.ua / Юлия Николаева

Адрес: просп. Победы, 95

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"Маленькая модница"

На одной из пятиэтажек Киева ребенок поет в расческу, примерив на себя слишком большие мамины туфли. Автором мурала является украинский художник из Донбасса – Александр Корбан.



Стенопись "Маленькая модница" / Фото: Instagram / @kutsenko_inna

Адрес: ул. Академика Туполева, 3

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Также она оборудована полностью светодиодными фарами и Auto Light Assist – системой автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

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