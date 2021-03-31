На высоте птичьего полета: где в Украине можно подняться в небо на воздушном шаре
Небо постоянно манит тысячи туристов. Полет на воздушном шаре – экстремальное развлечение, но подняться над землей и почувствовать неповторимые эмоции стоит. Тем более не так уж это и опасно.
Источник:24 канал
Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку городов, где можно полетать на воздушном шаре. Не сомневайтесь – вам понравится!
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Киев
У вас будет возможность пролететь над парками, лесами, скверами и островами Днепра. Полеты стартуют с двух популярных мест отдыха киевлян: Гидропарке, расположенного на островах в центре Киева и парке Дружбы народов – на севере столицы.
Цена: 8 000 гривен с человека
Васильков
В 25 километрах от Киева можно увидеть красивые ландшафты, скифские сооружения, парк "Киевская Русь", поднявшись в небо на воздушном шаре. А весной и летом еще и "Часы вечности" из живых цветов.
Цена: 4 000 гривен с человека
Где в Украине можно полетать на воздушном шаре / Фото: UnSplash
Переяслав и Белая Церковь
Здесь вы можете подняться в небо во время фестивалей воздушных шаров: в Переяславе в мае, а в Белой Церкви в августе. Также есть возможность индивидуальных полетов над городом-музеем Переяслав или над старинным парком Александрия в Белой Церкви.
Цена: 4 000 гривен с человека
Львов
Гостям и жителям города предлагают подняться на высоту 200 – 500 метров. Кроме львовских лесов и полей, вы обойдете еще и "Золотую подкову" – три знаменитые замки Львовщины: Олеский, Подгорецкий и Золочевский.
Цена: 4 000 гривен с человека
Каменец-Подольский
Ежегодно в октябре здесь проходит Фестиваль воздушных шаров, на котором туристы смогут совершить полет над волшебным Каменец-Подольским, живописным каньоном реки Смотрич и старой Крепостью.
Цена: 3 000 гривен с человека
Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском / Фото: Pinterest
Макаров
В 30 километрах от Киева у вас есть возможность пролететь над рекой Здвиж, увидеть гольф-клуб и страусиную ферму, а также живописную природу.
Цена: примерно 3 500 гривен с человека
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Чем добраться?
Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, которая оснащённая передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).
SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com
Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:
Удачного полета!
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