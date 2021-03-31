Небо постоянно манит тысячи туристов. Полет на воздушном шаре – экстремальное развлечение, но подняться над землей и почувствовать неповторимые эмоции стоит. Тем более не так уж это и опасно.

Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку городов, где можно полетать на воздушном шаре. Не сомневайтесь – вам понравится!

Читайте также Места счастливых людей: подборка изюминок в Украине, которые стоит посетить для души

Киев

У вас будет возможность пролететь над парками, лесами, скверами и островами Днепра. Полеты стартуют с двух популярных мест отдыха киевлян: Гидропарке, расположенного на островах в центре Киева и парке Дружбы народов – на севере столицы.

Цена: 8 000 гривен с человека

Васильков

В 25 километрах от Киева можно увидеть красивые ландшафты, скифские сооружения, парк "Киевская Русь", поднявшись в небо на воздушном шаре. А весной и летом еще и "Часы вечности" из живых цветов.

Цена: 4 000 гривен с человека



Где в Украине можно полетать на воздушном шаре / Фото: UnSplash

Переяслав и Белая Церковь

Здесь вы можете подняться в небо во время фестивалей воздушных шаров: в Переяславе в мае, а в Белой Церкви в августе. Также есть возможность индивидуальных полетов над городом-музеем Переяслав или над старинным парком Александрия в Белой Церкви.

Цена: 4 000 гривен с человека

Львов

Гостям и жителям города предлагают подняться на высоту 200 – 500 метров. Кроме львовских лесов и полей, вы обойдете еще и "Золотую подкову" – три знаменитые замки Львовщины: Олеский, Подгорецкий и Золочевский.

Цена: 4 000 гривен с человека

Каменец-Подольский

Ежегодно в октябре здесь проходит Фестиваль воздушных шаров, на котором туристы смогут совершить полет над волшебным Каменец-Подольским, живописным каньоном реки Смотрич и старой Крепостью.

Цена: 3 000 гривен с человека



Фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском / Фото: Pinterest

Макаров

В 30 километрах от Киева у вас есть возможность пролететь над рекой Здвиж, увидеть гольф-клуб и страусиную ферму, а также живописную природу.

Цена: примерно 3 500 гривен с человека