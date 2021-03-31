На висоті пташиного польоту: де в Україні можна підійнятися в небо на повітряній кулі
Небо постійно вабить тисячі туристів. Політ на повітряній кулі – екстремальна розвага, але підійнятися над землею та відчути неповторні емоції варто. Тим паче не так це вже й небезпечно.
Джерело:24 канал
Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку міст, де можна політати на повітряній кулі. Не сумнівайтеся – вам сподобається!
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Київ
У вас буде можливість пролетіти над парками, лісами, скверами й островами Дніпра. Польоти стартують з двох популярних місць відпочинку киян: Гідропарку, розташованого на островах в центрі Києва і парку Дружби народів – на півночі столиці.
Ціна: 8 000 гривень з особи
Васильків
За 25 кілометрів від Києва можна побачити красиві ландшафти, скіфські споруди, парк "Київська Русь", піднявшись у небо на повітряній кулі. А навесні і влітку ще й "Годинник вічності" з живих квітів.
Ціна: 4 000 гривень з особи
Де в Україні можна політати на повітряній кулі / Фото: UnSplash
Переяслав та Біла Церква
Тут ви можете підійнятися в небо під час фестивалів повітряних куль: у Переяславі в травні, а в Білій Церкві в серпні. Також є можливість індивідуальних польотів над містом-музеєм Переяслав чи над старовинним парком Олександрія в Білій Церкві.
Ціна: 4 000 гривень з особи
Львів
Гостям та мешканцям міста пропонують підійнятися на висоту 200 – 500 метрів. Окрім львівських лісів й полів, ви оминете ще й "Золоту підкову" – три славнозвісні замки Львівщини: Олеський, Підгорецький та Золочівський.
Ціна: 4 000 гривень з особи
Кам'янець-Подільський
Щороку у жовтні тут проходить Фестиваль повітряних куль, на якому туристи зможуть здійснити політ над чарівним Кам'янець-Подільським, мальовничим каньйоном річки Смотрич та старою Фортецею.
Ціна: 3 000 гривень з особи
Фестиваль повітряних куль у Кам'янець-Подільському / Фото: Pinterest
Макарів
За 30 кілометрів від Києва у вас є можливість пролетіти над річкою Здвиж, побачити гольф-клуб і страусину ферму, а також мальовничу природу.
Ціна: приблизно 3 500 гривень з особи
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Чим дістатися?
Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).
SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com
Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:
Вдалого польоту!
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