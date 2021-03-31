Небо постійно вабить тисячі туристів. Політ на повітряній кулі – екстремальна розвага, але підійнятися над землею та відчути неповторні емоції варто. Тим паче не так це вже й небезпечно.

Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку міст, де можна політати на повітряній кулі. Не сумнівайтеся – вам сподобається!

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Київ

У вас буде можливість пролетіти над парками, лісами, скверами й островами Дніпра. Польоти стартують з двох популярних місць відпочинку киян: Гідропарку, розташованого на островах в центрі Києва і парку Дружби народів – на півночі столиці.

Ціна: 8 000 гривень з особи

Васильків

За 25 кілометрів від Києва можна побачити красиві ландшафти, скіфські споруди, парк "Київська Русь", піднявшись у небо на повітряній кулі. А навесні і влітку ще й "Годинник вічності" з живих квітів. Ціна: 4 000 гривень з особи



Де в Україні можна політати на повітряній кулі / Фото: UnSplash

Переяслав та Біла Церква

Тут ви можете підійнятися в небо під час фестивалів повітряних куль: у Переяславі в травні, а в Білій Церкві в серпні. Також є можливість індивідуальних польотів над містом-музеєм Переяслав чи над старовинним парком Олександрія в Білій Церкві.

Ціна: 4 000 гривень з особи

Львів

Гостям та мешканцям міста пропонують підійнятися на висоту 200 – 500 метрів. Окрім львівських лісів й полів, ви оминете ще й "Золоту підкову" – три славнозвісні замки Львівщини: Олеський, Підгорецький та Золочівський.

Ціна: 4 000 гривень з особи

Кам'янець-Подільський

Щороку у жовтні тут проходить Фестиваль повітряних куль, на якому туристи зможуть здійснити політ над чарівним Кам'янець-Подільським, мальовничим каньйоном річки Смотрич та старою Фортецею.

Ціна: 3 000 гривень з особи



Фестиваль повітряних куль у Кам'янець-Подільському / Фото: Pinterest

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